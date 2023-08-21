Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli ve açık şekilde ikili ve bölgesel meseleler hakkında görüştüklerini aktararak, “Türkiye ile ilişkileri mümkün olan en iyi şekilde sürdürmek bizim için önemli ve bu görüşme, zaten iyi olan Sırp-Türk işbirliğini karşılıklı çıkar alanlarının her yönden güçlendirilmesi için bir adım daha oldu” dedi.

Türkiye’nin bölgede en etkili uluslararası aktörlerden biri olduğunu ifade eden Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgede barış ve istikrarın korunmasının önemini görüştüklerini aktardı.