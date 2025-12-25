Bakan Tunç’un açıklamasına göre, 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik uygulamasından, aynı tarihte veya daha önce işlenen suçlar nedeniyle hüküm giymiş olanların da faydalanabilmesi sağlandı. Böylece suç tarihi itibarıyla benzer durumda olan hükümlüler arasında ortaya çıkan farklılıklar ortadan kaldırıldı.

3 Yıl Daha Erken İmkân

Düzenleme kapsamında;

31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından,

3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ,

3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılma imkânı tanındı.

Bakan Tunç, düzenlemenin temel amacının, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde hükümlünün iradesi dışında yaşanan gecikmelerin kişi aleyhine sonuç doğurmasının önüne geçmek olduğunu ifade etti.

Kapsam Dışında Tutulan Suçlar

Açıklamada, bazı ağır suçların düzenleme kapsamı dışında bırakıldığı da belirtildi. Buna göre;

Kasten öldürmenin nitelikli halleri,

Deprem nedeniyle bina veya yapıların yıkılması sonucu meydana gelen öldürme suçları,

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,

Terör suçları ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar

bu düzenlemeden yararlanamayacak.

İşlemler Bugün Başladı

Adalet Bakanı Tunç, ceza infaz kurumlarında gerekli hazırlıkların tamamlandığını ve bugün itibarıyla düzenlemeden faydalanacak hükümlülere ilişkin işlemlerin başlatıldığını duyurdu.