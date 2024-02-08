Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak, Singer Türkiye’nin, bu büyüme rakamı ile şirketin global sıralamasında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin birincisi konumuna geldiğini söyledi. Kınran Parlak, “Singer Türkiye’nin, Singer Global içinde nüfusa ve gelir seyisine oranla büyüme hızında zirveye yerleştiğini söyleyebilirim.” dedi.

2023’te Türkiye’de 160 bin ürün satışı…

Singer Türkiye, 2023’te ev tipi dikiş makinesi pazarında net bir büyüme gerçekleştiği bilgisini paylaştı. Şirket, 2023 yılında ülkemizde 160 bin civarında ürün satışı gerçekleştirirken, en çok mekanik makineler tercih edildi. Bunu elektronik makineler, overlok makineleri ve nakış makineleri izledi.

Singer, ütüleme sistemlerinde Türkiye’de üretim için düğmeye bastı.

1904 yılında İstanbul İstiklal Caddesi’nde açtığı bayilik ile Türkiye’de bayiliği bulunan ilk marka olan Singer, 2024’te ülkemizdeki 120. yılını kutlamaya hazırlanıyor. O günden günümüze ürün portföyünü sürekli geliştiren Singer, dikiş makinelerinin yanı sıra makine iğnesi, dikiş ayakları, makas eşitleri, patchwork malzemeleri gibi dikiş aksesuarları ile de seçeneklerini artırıyor. Singer’in bir diğer ürün grubunu ise buharlı kazanlı ütü, buharlı düzleştirici modelleri ve el tipi buharlı düzleştirici gibi ürünlerin yer aldığı ütü varyantı oluşturuyor. Dikiş makinesi haricindeki bu varyantlar, Singer Türkiye’nin toplam cirosunun %10'una karşılık geliyor. Şirket, 2024 yılında ise ütüleme sistemlerinde Türkiye’de üretim gerçekleştirmek için çalışmalara başladığını duyurdu. Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak, çalışmalar başarılı olduğu takdirde ülkemizde üretim yaparak istihdama da katkı sağlayabileceklerini söyledi.

Singer Türkiye cirosunun yüzde 40’ı online alışverişten…

Singer, bugün bayilerinin ve satış noktalarının yanı sıra internetten de önemli oranda satış gerçekleştiriyor. İnternetten alışverişin her gün büyüyen bir trend olduğunu vurgulayan Sinem Kınran Parlak, kendi internet sitelerinden gerçekleştirdikleri satışın yanı sıra e-ticaret sitelerinden de ciddi adetlerde satış yapan bayilerinin bulunduğunu söyledi. Kınran Parlak “Şu an onlarla birlikte yıllık ciromuzun yüzde 40'ı internet satışlarından geliyor.” dedi.

“Dikiş makineleri hayatımızda olmaya devam edecek…”

Bir dönem Türkiye'de çeyizlerin olmazsa olmazı olan dikiş makineleri, günümüzde hobi sektörünün vazgeçilmezleri arasında… Sinem Kınran Parlak, bu durumu şu sözlerle açıkladı, “15 yıl önce Türkiye'de sayılı üniversitede moda tasarım bölümü varken, günümüzde neredeyse her üniversitede bu bölüm mevcut… Gençler ürün yaratmaya ve kıyafetlerinde farklılık yaratmaya çok daha meraklı. Artık insanlar herkes ile aynı kıyafetleri giymek yerine, kendi yaratıcılıklarını kullanmayı tercih ediyor. Bu bile dikiş makinelerinin daima hayatımızda olacağının en büyük göstergesi. Hem bir hobi edinmek için hem de evlerde pratik bir yardımcı anlamında dikiş makineleri hayatımızda olmaya devam edecek.”