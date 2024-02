Dubai menşeili networking platformu olan Let’s Talk Business Club (LTB Club) tarafından düzenlenen ödül töreninde, dünyanın pek çok ülkesinden gelen iş insanları ödüllendirildi. Türkiye, Almanya, İngiltere, Dubai ve Azerbaycan’dan konukların yer aldığı ödül töreninde inşaattan estetiğe, eğitimden yazılıma kadar pek çok alanda ödül verildi. 13 katergoride ödüllerin verildiği törende, Mektebim Koleji “Educational Excellence Award (Eğitimde Mükemmellik Ödülü)” sahibi oldu.

Gecede, 45 kampüs, 150 okul, 12 bin öğrenci ve 2 bin çalışan ile sektöre yön veren markaların başında yer alan ve hızlı büyümesini sürdüren Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, “Award in Educational Entrepreneurship (Eğitim Girişimciliğinde İnovasyon Ödülü)” ödülünü aldı. Ümit Kalko, ödülünü alırken yaptığı konuşmada “Özellikle Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünü kutladığımız bugünlerde bu Uluslararası nitelikte ödülü almak daha da gurur veriyor. Atatürk’ün hedeflediği doğrultuda ülkemizi ve eğitim sistemimizi çağdaş medeniyetler düzeyine çıkartmak için gece gündüz çalışacağız. Bu vesileyle tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma, çözüm ortaklarımıza, kurucularımıza, okullarımızın yöneticilerine ve öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Bu ödülü bizlere layık gören

LTB Club’e ve yetkililerine de de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Girişimcilerin ve iş dünyası profesyonellerinin ağ oluşturması, fikirlerini paylaşması ve iş birlikleri geliştirmesi adına kurulmuş bir platform olan ve dünyanın dört bir yanından iş insanlarını çatısı altında buluşturan LTB Club’ın düzenlediği gecede Başta Ümit Kalko olmak üzere Türk iş insanlarının gördüğü ilgi gurur vericiydi.

Gecede ödül alan isimler ve kurumlar ise şunlar oldu;

1. Innovation Award in Education Enterpreneurship – Ümit Kalko (Türkiye)

2. Educational Excellence Award – Mektebim Koleji (Türkiye)

3. The Best Innovative Mansion of The Year- Turkey Petronet Haluk Gemici – S’olea Malikaneleri (Türkiye)

4. Hairtrasplant Center of the Year- Fatma Dursun (Türkiye)

5. International Patience Satisfaction- Erdem Sağlık Grubu/ Hastanesi – Aybüke Külünk (Türkiye)

6. Cognitive and Cultural Contribution Award- Prof. Firas ALnaeb Straegia Center For Studies (Dubai)

7. International Business Women of the Year- Gül Keskinler (Almanya)

8. Businessman of the Year – Founder & CEO of Este Medical Group Hüseyin Cinkir (İngiltere)

9. The Esthetic Surgeon of the Year in Azerbaycan- Sevinç Heydaroğlu (Azerbaycan)

10. Leading Strategist for Transforming Rel Estate Business Growth – Aliriza Group – Amit Puti (Dubai)

11. Best AV Technology Services – CEO of AVL Steve Densil (Dubai)

12. Best Asset Management – Injaz Capital – Paula Tavangar (Dubai)

13. Prima Health Care- Life Hope Group of Companies – Dr. Firdous Imran (Dubai)