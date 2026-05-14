Karahan, yaptığı açıklamada enflasyonun kademeli bir düşüş eğilimine gireceğini belirterek, “Enflasyonun 2027’de yüzde 15 ve 2028’de yüzde 9 olacağı tahmin edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası’nın yeni öngörüleri, fiyat istikrarına ulaşma sürecinde sıkı para politikası duruşunun devam edeceğine işaret ederken, orta vadede enflasyonda belirgin bir iyileşme beklendiğini ortaya koydu.

TCMB’nin güncel tahminleri, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların etkilerinin önümüzdeki yıllarda daha belirgin hissedileceğine yönelik bir çerçeve sundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu sunumunda para politikasına ve orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin önemli mesajlar verdi. Karahan, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda tüm araçların kararlılıkla kullanılmaya devam edileceğini vurguladı.

Küresel ekonomide artan belirsizliklere dikkat çeken Karahan, özellikle jeopolitik gelişmelerin enerji ve ulaştırma maliyetleri üzerinden enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. Gelişmiş ülkelerde faiz indirimlerinin ertelenmesi ve bazı ekonomilerde faiz artışı ihtimalinin gündemde olmasının da küresel görünümü zorlaştırdığına işaret etti.

Yurt içi talep görünümüne de değinen Karahan, sıkı para politikasının etkisiyle talep kompozisyonunun dengeli seyrettiğini, ilk çeyrek verilerinin ise talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösterdiğini belirtti. İhracatta artış, ithalatta ise düşüş yaşandığını kaydeden Karahan, TL mevduat tercihinin makroihtiyati tedbirlerle desteklendiğini söyledi.

Enflasyon kalemlerine ilişkin değerlendirmesinde ise kira ve eğitim gibi kalemlerdeki katılığın azaldığını, buna karşın gıda ve enerji fiyatlarında geçen yıla kıyasla yükseliş görüldüğünü ifade etti. Para politikasındaki sıkı duruşun özellikle hizmet ve temel mal gruplarında enflasyonu aşağı yönlü etkilediğini de vurguladı.

Ara hedefler yukarı revize edildi

TCMB, enflasyon ara hedeflerini de güncelledi. Buna göre:

2026 yılı ara hedefi: %24

2027 yılı ara hedefi: %15

2028 yılı ara hedefi: %9

Karahan ayrıca, 2026 yıl sonu enflasyonunun %26, 2027 yıl sonunun ise %15 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.