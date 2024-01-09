Kütahya’nın Simav ilçesinde Kaymakam Bünyamin Karaloğlu’nun başkanlığında, kurum amirlerinin katılımıyla karla mücadele toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, ilçe genelinde yürütülecek karla mücadele çalışmaları, yoğun kar yağışı ve soğuk hava sonucu ortaya çıkabilecek olumsuz ve acil durumlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca alınacak tedbirler, çalışmaların daha etkin ve seri yürütülmesi için tuzlama ve küreme özelliğine sahip karla mücadele araçlarının hazırlıkları ve yapılacak çalışmalar görüşüldü.