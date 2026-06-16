İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında toplam 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i hakkında tutuklama talebinde bulunuldu.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte 9 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Şüphelilerden Adem Kalaba'nın ise mahkemedeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Savcılık ayrıca 7 kişi hakkında adli kontrol uygulanmasını talep etmişti.

Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenilirken, dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.