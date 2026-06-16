Hacıosmanoğlu, "Daha ilk maçtan fırsat kollayanlara sesleniyorum; akbabalık ve sırtlanlık yapmaya gerek yok" dedi.

ABD'nin Arizona eyaletinde Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanı öncesinde konuşan Hacıosmanoğlu, alınan sonucun kendilerini de üzdüğünü ancak takımın ayağa kalkacak güce sahip olduğunu söyledi.

"Milletimizden özür diliyoruz"

İlk maçta yaşanan hayal kırıklığı nedeniyle Türk halkından özür dileyen Hacıosmanoğlu, milli takımın son yıllarda elde ettiği başarıların unutulmaması gerektiğini belirtti.

A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldiğini ve 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti aldığını hatırlatan Hacıosmanoğlu, "Bu oyuncular ve teknik ekip bugüne kadar önemli başarılara imza attı. Önümüzde iki kritik maç daha var. Yapıcı eleştirilere her zaman açığız ancak daha ilk karşılaşmanın ardından yıkıcı bir tavır sergilenmesini doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu takım yeniden ayağa kalkacak"

Milli takımın genç ve gelecek vadeden bir jenerasyona sahip olduğunu vurgulayan TFF Başkanı, futbolculara destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Takımın çevresinde oluşan olumsuz havaya değinen Hacıosmanoğlu, "Bazı kesimler sanki böyle bir sonucu bekliyormuş gibi davranıyor. Ancak bu çocuklar en az birkaç büyük turnuvada daha ülkemizi temsil edecek. Sürekli eleştirerek ve yerden yere vurarak hiçbir şey kazanamayız" diye konuştu.

Fatih Terim'e eleştiri

Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim'in son açıklamalarına da değindi.

Terim'in bazı ifadelerini doğru bulmadığını söyleyen Hacıosmanoğlu, "Konuşmasının büyük bölümüne katılıyorum ancak son bölümde kullandığı ifadeleri kendisine yakıştıramadım. 'Hesap sorarız' şeklindeki sözlerin ne anlama geldiğini anlayamadım. Kimin hesap vereceğini açıkça söylemek gerekir. Bu yaklaşımın Fatih Terim'in tecrübesine ve kamuoyundaki konumuna uygun olmadığını düşünüyorum" dedi.

"Fatura gerekiyorsa herkes öder"

Sorumluluktan kaçmadıklarını belirten Hacıosmanoğlu, başarısızlık durumunda gerekli değerlendirmelerin yapılacağını söyledi.

"Fatura ödemesi gereken kim varsa zamanı geldiğinde öder. Buna ben de dahilim" diyen TFF Başkanı, şu an önceliklerinin gruptaki kalan iki maça odaklanmak olduğunu ifade etti.

Hacıosmanoğlu, "Futbolda sürpriz sonuçlar her zaman yaşanabilir. Daha ilk maçtan umutsuzluğa kapılmak yerine takımımıza destek vermeliyiz. İnancımız tam. Bu oyuncular gereken cevabı sahada verecek güçte" diyerek sözlerini tamamladı.