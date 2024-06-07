Türkiye'nin en güçlü kadın sanatçılarından Sıla yazı herkesi dans ettirecek ''Mesela'' şarkıyla karşılıyor. Sanatçının İlker Kaleli ile birliktwe yazdığı ''Mesela'' bugün tüm müzik platformlarında yayınlanmaya başladı. Şarkıya R. Hakan Arslan yönetmenliğinde bir de klip çekildi.

Sıla dinleyicisiyle beğenisine sunmaktan heyecan duyduğu yeni şarkısı ‘Mesela’ ile ilgili şunları söylüyor: ''Albüme saklamayı planlarken Ozan Bayraşa’nın düzenlemesi ve etrafımızda dinlettiğimiz herkesin “Ne olur, hemen çıksın, bekletmeyin bizi” ısrarlarına ne ben ne İlker karşı durabildik. Zıpkın ve zıpır. Ben de heyecandan yerimde duramıyorum.''