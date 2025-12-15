RTÜK’ten yapılan açıklamada, söz konusu yapımın Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerle çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikler barındırdığı gerekçesiyle incelemeye alındığı belirtildi.

Açıklamada, yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetin her fırsatta vurgulandığı ifade edildi. Dijital mecralarda yayımlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek, bu alandaki sorumluluğun daha da önem kazandığı kaydedildi.

RTÜK, aile yapısını zedeleyen, toplumsal değerleri hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara yönelik incelemelerin İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Açıklamada, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımların kararlılıkla atılacağı vurgulandı.

Kurul, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini sürdüreceğini, aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceğini kamuoyuna saygıyla duyurdu.

Jasmine Dizisinin Konusu ve Oyuncu Kadrosu Merak Konusu Oldu

Dijital bir platformda yayımlanan ve son günlerde kamuoyunda tartışmalara neden olan “Jasmine” dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. RTÜK’ün inceleme başlattığını duyurduğu yapım, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle tanınan Asena Keskinci, Jasmine dizisiyle yeniden gündeme geldi. Keskinci, dizide başrol karakteri Yasemin (Jasmine)’e hayat veriyor.

Jasmine Dizisinin Konusu Nedir?

“Jasmine”, ölümcül bir kalp rahatsızlığıyla yaşam mücadelesi veren genç bir kadın olan Yasemin’in hikâyesini merkezine alıyor. Yasemin’in hayattaki en büyük dayanağı ise üvey kardeşi Tufan. Ancak Tufan’ın Yasemin’e duyduğu sevgi, zamanla saplantılı ve rahatsız edici bir boyuta evriliyor.

Organ nakli listesine girebilmek için umutla mücadele eden Yasemin, bu süreçte Tufan’la birlikte karanlık ilişkilerin ve yasa dışı yolların içine sürükleniyor. Ahlaki sınırların giderek belirsizleştiği hikâye, iki kardeşi de geri dönüşü olmayan, yıkıcı bir sona doğru sürüklüyor.

Jasmine Dizisinin Oyuncuları Kimler?

Dizinin başrollerinde:

Asena Keskinci – Yasemin (Jasmine)

Burak Can Aras – Tufan

yer alıyor.

Asena Keskinci Kimdir?

2001 Nisan doğumlu olan 24 yaşındaki Asena Keskinci, oyunculuğa çocuk yaşta başladı. En çok Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle tanındı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Keskinci;

Aliye, Hırsız Polis, Parmaklıklar Ardında, Köstebekgiller ve Masumiyet gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.

Jasmine dizisi, hem konusu hem de işlediği temalar nedeniyle kamuoyunda ve sosyal medyada tartışılmaya devam ederken, RTÜK’ün başlattığı inceleme süreci de yakından takip ediliyor.