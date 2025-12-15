İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Küçükçiftlik Park’ta verilen halka açık konser sırasında sahnede sergilenen dans figürlerinin “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” içerdiği iddiasıyla yargılanan Manifest müzik grubu üyelerine “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan her bir üye için 3 ay 22 gün hapis cezası verdi; mahkeme aynı zamanda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) hükmetti.

Davanın kısa geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest’in 6 Eylül 2025’te Şişli’deki Küçükçiftlik Park’ta verdiği konser sırasında çekilip sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine, “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” iddialarıyla resen soruşturma başlatmıştı. Savcılık iddianamesinde, grup üyelerinin “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.