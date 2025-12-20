Ülkemizi Miss World yarışmasında temsil edecek olan 22 yaşındaki Sıla Saraydemir 1.80 boyunda.

Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği ‘Miss Turkey 2025’ muhteşem bir final gecesiyle sonuçlandı. İstanbul’da Lazzoni Hotel’de gerçekleştirilen finale, sanat, cemiyet ve iş dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Konuklar, Türkiye’nin tescilli en güzel kızlarının belirlendiği gecede büyük heyecana ortak oldu.

Sunuculuğunu Özge Ulusoy’un üstlendiği gecede konukları selamlayan Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, “Bugün, 43’üncü Miss Turkey’de ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil edecek donanımlı Türk kızlarını seçmek için bir araya geldik” dedi.

Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Yasin Soy, Kerim Senayi, Nursena Say ve Gürhan Sayar’dan oluşan jüri üyeleri, ‘Miss World’ ve ‘Miss Supranational’ yarışmalarında Türkiye’yi temsil edecek en güzel kızları belirlemekte bir hayli zorlandı. Çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlenen gecede, 20 genç kız dereceye girebilmek için mücadele etti. Miss Turkey spor giyim sponsoru VDR ve Latelier Blanc İstanbul’un özel tasarladığı abiye kostümlerle podyumda yürüyen güzeller, konuklardan büyük alkış aldı.

Jüri değerlendirmesinde ‘ilk 10’a giren adaylar arasından daha sonra ‘ilk 5’ belirlendi. Üçüncü aşama değerlendirmede ise 20 numaralı Sıla Saraydemir Türkiye’nin en güzel kızı oldu. Miss World’te ülkemizi temsil edecek olan Sıla Saraydemir’e tacını Türkiye eski güzellerinden Demet Şener taktı. Miss Supranational’da Türkiye adına yarışacak ikinci güzel ise 1 numaralı İlayda Güvenç oldu. İlayda Güvenç’e tacını Candan Şeviktürk takdim etti. Miss Turkey final gecesi YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

DERECEYE GİREN GÜZELLER…

Türkiye’nin en güzel kızı olarak ülkemizi ‘Miss World’de temsil edecek olan 20 numaralı Sıla Saraydemir, 1.80 boyunda, 22 yaşında. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4. sınıf öğrencisi.

‘Miss World’de temsil edecek olan 20 numaralı Sıla Saraydemir, 1.80 boyunda, 22 yaşında. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4. sınıf öğrencisi. Türkiye’yi ‘Miss Supranational’ yarışmasında temsil etmeye hak kazanan 1 numaralı İlayda Güvenç, 1.82 boyunda, 22 yaşında. Ankara MBA Koleji Mezunu.

BİNLERCE BAŞVURU ARASINDAN

Miss Turkey’in ulusal düzeyde bir güzellik yarışması olduğunu belirten Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, “Yurt içinden ve yurt dışından binlerce başvuru aldık. Türk kadınlarının fiziksel özelliklerini, zarafetini ve çağdaş imajını uluslararası güzellik organizasyonlarında temsil edebilecek adayları belirliyoruz. 43’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonda bizlere destek olan Lazzoni Hotel’e, Latelier Blanc İstanbul’a, VDR’ye, Sabit Akkaya’ya, Yasin Soy’a, Divan Kundura’ya ve Alix Avien’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.