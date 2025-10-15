Türkiye’nin lider sigorta platformu Sigortam.net, Pazarlamasyon tarafından düzenlenen ve şirketlerin ekip başarılarını ödüllendiren The Hammers Awards’ta “Sigortacılık Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi” bronz ödülünü kazandı. Pazarlama ekibi olarak The Hammers Awards’ta üçüncü kez ödül kazanan Sigortam.net, 25. yılını kutladığı bu özel dönemde elde ettiği başarıyla pazarlama alanındaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Sigortam.net’in bu ödülü kazanmasında, pazarlama ekibinin sigorta sektörüne kazandırdığı yenilikçi yaklaşımlar, veriye dayalı stratejilerle yürütülen etkili kampanyalar ve müşteri deneyimini sürekli iyileştirmeye odaklanan projeler önemli rol oynadı.

Her yıl düzenlenen ve sektördeki en başarılı projelerin ödüllendirildiği The Hammers Awards, şirketlerin ekiplerini teşvik etmek ve sektöre ilham veren projelere dikkat çekmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu sayede sektöre örnek olacak, tüm tarafların ders çıkarabileceği ufuk açıcı projeler ödüllendirilerek gelecekte yapılacak çalışmalara katkı sağlanması amaçlanıyor.