Sigorta sektöründe köklü bir geçmişe sahip Talanx AG grubuna bağlı HDI International AG bünyesinde faaliyet gösteren HDI Sigorta, “Vizyon: Gelecek” temasıyla düzenlenen Acenteler Toplantısı’nda gelecek vizyonunu ve stratejik yol haritasını paylaştı. Limak Cyprus Deluxe Hotel’de gerçekleştirilen buluşmanın ev sahipliğini HDI International Yönetim Kurulu Başkanı Wilm Langenbach, Yönetim Kurulu Üyesi Christian Sebastian Müeller ve HDI Sigorta CEO’su Firuzan İşcan yaptı.

Wilm Langenbach toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Talanx Grubu olarak Almanya’nın üçüncü büyük sigorta grubuyuz. 175’ten fazla ülkedeki varlığımızla dünyanın önde gelen sigorta gruplarından biriyiz. Türkiye ise bu geniş uluslararası ağ içinde stratejik öneme sahip ana pazarlardan biri konumunda. Dinamik ve genç nüfusu, istikrarlı ekonomik büyümesi, Türkiye’yi uzun vadeli fırsatlar sunan bir ülke haline getiriyor. Bugün Türkiye’deki güçlü acente ağımız, teknik mükemmeliyet anlayışımız ve yerel liderliğimize duyduğumuz tam güvenle; sektörde ilk beş içinde kalma, birlikte kârlı ve sürdürülebilir büyüme hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.”

“Vizyonumuz, riskleri önceden görüp bir güven ekosistemi inşa etmek”

HDI Sigorta CEO’su Firuzan İşcan toplantıda; HDI Sigorta’nın, insanlığın en hayati kazanımlarını koruyabilmeleri için çalıştığını vurguladı. İşcan, “Vizyonumuz; yalnızca kayıpları telafi eden bir sistem kurmak değil, riskleri önceden görüp, insanları ve toplumları geleceğe hazırlayan bir güven ekosistemi inşa etmek” dedi. Dünyanın içinden geçtiği hızlı dönüşüm sürecine dikkat çeken İşcan, “İçinde bulunduğumuz çağda, yani belirsizliklerin ve karmaşanın hâkim olduğu bu dönemde, artık değişime sadece ayak uydurmakla kalmayıp; ona yön verebilmek, ondan öğrenebilmek ve dönüşebilmek zorundayız. Biz de HDI Sigorta olarak bu anlayışla ilerliyoruz. Hayal gücü, kararlılık, cesaret, tutku, inovasyon, strateji ve eylem… Bu değerler, bizim geleceğe bakışımızın pusulası” diye konuştu.

“Doğaya ve insana kattıklarımızla da fark yaratıyoruz”

Firuzan İşcan sözlerine şöyle devam etti: “Bugün burada ‘Vizyon: Gelecek’ diyerek bir aradayız. Çünkü biliyoruz ki gelecek yalnızca bugünden hazırlanarak inşa edilebilir. Biz bunu yapıyoruz. Yalnızca finansal başarılarımızla değil, doğaya ve insana kattıklarımızla da fark yaratıyoruz. Bu anlayışla ‘Vizyon: Gelecek Ormanı’nı kuruyoruz. Acentelerimiz ve çalışma arkadaşlarımız adına toprakla buluşacak her fidan hem bugünden anlamlı bir anı hem de geleceğe bırakacağımız kalıcı bir iz olacak.”

Yeni dönemde sürdürülebilirlik, verimlilik, hız ve sadelik ilkelerine odaklanacak

HDI Sigorta, “Vizyon: Gelecek” diyerek düzenlediği toplantıda; sürdürülebilirlik, verimlilik, hız ve sadelik ilkeleri üzerine kurulu yeni dönemde; dönüşümden korkmayan, geleceğe hazır bir HDI Sigorta vizyonunu iş ortaklarıyla paylaştı. Toplantı HDI Sigorta’nın Türkiye genelindeki 350 acenteliğinden 450 temsilci, 100 şirket çalışanı ve 5 iş ortağının katılımıyla 12-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. HDI Sigorta, Kahramanlar Kulübü programının en üst seviye acenteler grubu olan Süper Kahraman acentelerini ise 15 Ekim’e kadar misafir etti. Ana toplantı sonrası acenteler, HDI Sigorta’nın iş ortakları Acıbadem Bupa ve Mondial yöneticileriyle bir araya geldi.

Yusufhan Çakır “Vizyon: Gelecek” temasını müziğin evrensel diliyle ifade etti

Toplantının açılışında sahne alan 11 yaşındaki Yusufhan Çakır, hazırladığı özel performansla “Vizyon: Gelecek” temasını müziğin evrensel diliyle ifade etti. Toplantıda, acentelerin iş süreçlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla geliştirilen yeni mobil uygulama HDI Smart da tanıtıldı. Acentelere; üretimden hasar takibine, kampanyalardan performans analizine kadar tüm verilere her an, her yerden erişim imkanı sunan HDI Smart’ın tanıtımı, özel bir yapay zekâ robotu eşliğinde gerçekleştirildi. Ardından, HDI Sigorta’nın 30. yılına özel olarak 30 hediye, uygulama üzerinden acentelere dağıtıldı.

Doğaya anlamlı bir armağan: “HDI Sigorta Vizyon: Gelecek Ormanı”

HDI Sigorta, geleceği yalnızca iş hedefleriyle değil, doğaya ve topluma kattıklarıyla da şekillendirmeyi hedefliyor. Toplantıda, şirketin sürdürülebilir bir dünya için 2 farklı bölgede orman oluşturma hedefiyle hayata geçirilen “HDI Sigorta Vizyon: Gelecek Ormanı” projesiyle ilgili de bilgi verildi. Proje kapsamında Kınık / İzmir sahasında oluşturulacak HDI Sigorta Vizyon: Gelecek Ormanı ve Yukarıkılıçlı / Tekirdağ sahasında kurulacak HDI Sigorta Çalışanları Vizyon: Gelecek Ormanı için fidan dikimi yapılacak. Fidan dikim dönemi başladığında, her iki bölgede de çalışanların ve acentelerin katılımıyla fidan dikim töreni düzenlenecek.