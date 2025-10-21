Sigara fiyatlarına yeni zam dalgası

Türkiye genelinde sigara fiyatları yeniden yükseldi. Geçtiğimiz hafta Philip Morris, JTI ve BAT gruplarının zam kararının ardından bu kez Imperial Tobacco ve TT grubu da fiyatlarını güncelledi.

Tütün sektöründe artan maliyetler ve vergi yükleriyle birlikte sigara fiyatları markalara göre ortalama 3 ila 5 TL arasında zamlandı.

Yeni fiyatlar 21 Ekim itibariyle geçerli

Zamlı sigara fiyatları 21 Ekim 2025 Salı gününden itibaren tüm satış noktalarında geçerli olacak. Böylece Türkiye’deki beş büyük sigara grubunun tamamı yeni listeye geçmiş oldu.

İşte güncel sigara fiyat listesi (Ekim 2025)

Philip Morris Grubu: 95 TL – 105 TL

JTI Grubu: 90 TL – 105 TL

BAT Grubu: 90 TL – 105 TL

Imperial Tobacco: 88 TL – 105 TL

TT Grubu: 82 TL – 100 TL

Yeni zamlarla birlikte en ucuz sigara fiyatı 82 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 105 TL seviyesine çıktı.

Tütün ürünlerinde zamların nedeni ne?

Sektör temsilcilerine göre son dönemde artan üretim maliyetleri, döviz kuru ve vergi oranları tütün ürünlerinin fiyatlarına doğrudan yansıyor. Bu durum, önümüzdeki aylarda da fiyat artışlarının sürebileceği yönünde beklentileri güçlendiriyor.