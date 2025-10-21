CHP Genel Başkanı Özel, Çankaya Belediyesi tarafından hayata geçirilen merkezin açılışında yaptığı konuşmada, ilçenin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

“Çankaya, Cumhuriyet’in kalbinin attığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden Atatürk’ün Köşkü’ne kadar birçok tarihi mekâna ev sahipliği yapan çok kıymetli bir ilçemizdir” diyen Özel, açılan merkezin başkent için büyük bir kültür yatırımı olduğunu belirtti.

“Ankara hak ettiği bir sanat merkezine kavuştu”

Özel, Atatürk Sanat Merkezi’nin mimari özelliklerine değinerek, “22 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilen merkez, 500 ve 1000 kişilik iki büyük salona sahip. Bundan sonra Ankara’da opera, tiyatro, konser ve bale denilince akla bu merkez gelecek. Bu eser, kentin kültürel yaşamına büyük katkı sunacak” ifadelerini kullandı.

“Tutuklu belediye başkanlarımız görevlerine dönmeli”

Konuşmasında tutuklu CHP’li belediye başkanlarına da değinen Özel, “Arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmaları gerekiyor. Onlar görevdeyken halk için hizmet üretiyorlardı. Kent lokantaları, kreşler, öğrenci yurtları açmaya devam etmeliyiz. Bizi eleştirenlere soruyorum; bu arkadaşlarımız görevde değilken İstanbul’da kaç kreş vardı? Hiç yoktu. Bugün 770 kreşimiz, 75 öğrenci yurdumuz var. İstanbul’da sayı sıfırdan 18’e yükseldi” dedi.

Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da öğrencilere yönelik sosyal projelerde örnek bir model oluşturduğunu belirterek, “Ankara’da yurt yapmak yerine öğrencilerin barınma sorununu en pratik ve adil yöntemlerle çözen bir belediye başkanımız var. Mansur Yavaş modeli, tüm Türkiye’ye örnektir” dedi.

“Ekrem Başkanımızın, Mansur Başkanımızın arkasındayız”

CHP lideri Özel, konuşmasını, “Ekrem Başkanımızın da, Mansur Başkanımızın da ve tüm belediye başkanlarımızın da sonuna kadar arkasındayız. Her biriyle gurur duyuyoruz. Onların başarılarını karalamaya çalışanlar, aslında korkularını dışa vuruyor” sözleriyle tamamladı.

Atatürk Sanat Merkezi’nin açılışına İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda davetli katıldı.