Asgari ücretin 17 bin 2 TL'ye yükseltilmesiyle yeni yılda uygulanacak vergi düzenlemeleri de başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, tütün ve tütün ürünlerinden alınan ÖTV oranı artırıldı.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karar ile, tütün ve tütün ürünlerinden alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) düzenlemeye gidildi.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı mallara uygulanan ÖTV oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlendi. Bu mallarda 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına karar verildi.

SİGARADAN ALINAN VERGİ ARTIRILDI

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Karara göre, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar için ÖTV oranı yüzde 57'ye yükseltildi. Asgari maktu vergi tutarı 1,42 TL, maktu vergi tutarı 4,80 TL olarak belirlendi.

Öte yandan, diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler, homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün, tütün hülasa ve esanslarında da vergi oranı yüzde 57 oldu. Bu ürünlerde de asgari maktu ve maktu vergi tutarı sırasıyla 1,42 ve 4,80 olarak düzenlendi.

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün ürünlerinde de oranlar ve tutarlar bu şekilde regüle edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek olan bu karar, 1 Ocak 2024 yılından itibaren geçerli olacak.

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sigara için şu ana kadar açıklanmış herhangi bir fiyat artışı bulunmuyor. Ancak vergi artışının uygulamaya geçmesiyle birlikte en ucuz sigara fiyatının 51,5 TL'nin üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz dönemde KDV artışı kararı alınmış, kararın ardından sigaralara 5 TL civarında zam gelmişti. ÖTV düzenlemesi ile de fiyatlarda benzer bir artış yapılabileceği gelmesi bekleniyor. Ancak, şu ana kadar firmalardan herhangi bir fiyat artışı duyurusu yapılmadı.