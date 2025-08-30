UNESCO Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan, Peribacaları, ilginç kaya oluşumları, birbirinden farklı vadileri, yer altı ve yer üstü şehirleri ile Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'da, sıcak hava balonları sepetlerine asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile uçtu. Sabah erken saatlerde hazırlanan sıcak hava balonlarının sepetlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türk Bayrakları ve Atatürk Posterleri asıldı. Avanos ilçesine bağlı Çavuşin ve Zelve ören yerinden havalanan sıcak hava balonları yaklaşık 1 saat gök yüzünde süzüldükten sonra Göreme beldesi yakınlarına iniş yaptı.



Sıcak hava balon pilotu Ahmet Başyiğit "Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle güzel bir uçuş gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Türk Bayraklarını balonumuza astık. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün Çavuşin mevkiinden havalanacağız. Yaklaşık bir saatlik bir uçuşumuz olacak. Daha sonra Göreme yakınlarına iniş planlıyoruz. Hava çok güzel, biraz sonra havalanacağız. Bu uçuşumuzu şehit ve gazilerimize armağan ediyoruz. Bu özel günlerde onları hatırlamaktan kıvanç duyuyoruz" ifadelerini kutladı.