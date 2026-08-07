KPMG'nin dünyada ve Türkiye'de sigorta sektörünü değerlendirdiği ve geleceğe ilişkin öngörülerde bulunduğu 2026 yılı “Sigorta Sektörel Bakış” raporuna göre Türkiye sigortacılık sektörü, 2025 yılında brüt prim üretiminde nominal bazda yüzde 45,8, enflasyondan arındırılmış reel bazda ise yüzde 11,4 büyüme kaydetti. Bu artışla birlikte sektörün toplam prim üretimi 1,223 trilyon TL'ye ulaştı. Sektörün aktif büyüklüğü 3,8 trilyon TL'ye, özsermayesi ise 435 milyar TL'ye yükseldi. Genel bir artış eğilimi gösteren sigorta sektöründe, hayat sigortası primleri yüzde 79,1, hayat dışı sigorta primleri ise yüzde 41,4 oranında büyüme gösterdi.





Konuyla ilgili açıklama yapan KPMG Türkiye Sigortacılık Sektör Lideri Ali Tuğrul Uzun, “Türk sigorta sektörü 2025 yılında hem prim üretimi hem de kârlılık açısından güçlü bir performans ortaya koydu. Brüt prim üretiminin 1,2 trilyon TL'yi aşması ve reel olarak da büyümenin devam etmesi, sektörün yalnızca enflasyon kaynaklı değil gerçek anlamda büyüyen bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Türkiye'de 340 dolar olan kişi başı prim üretiminin 970 dolar olan küresel ortalamanın oldukça altında kalması, sektörün hâlâ önemli bir penetrasyon ve büyüme potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu potansiyelin hayata geçirilmesinde müşteri ihtiyaçlarına daha uygun ürünlerin geliştirilmesi, dijitalleşme, veri ve yapay zekâ kullanımının yaygınlaşması, sağlık ve hayat sigortaları ile emeklilik ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaşması belirleyici olacak. Sektörün güçlü sermaye ve kârlılık yapısını korurken teknolojik dönüşümü hızlandırması ve sigortalılık oranını artırması, sürdürülebilir büyüme açısından önümüzdeki dönemin en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.” dedi.



Sektörün net kârı yüzde 63 arttı

Türkiye sigortacılık sektörünün net dönem kârı 2025 yılında yüzde 63 nominal artışla 168 milyar TL'ye yükselirken reel artış yüzde 25 düzeyinde gerçekleşti. Bu performans, sektörün son üç yılda yaşadığı kârlılık dönüşümünü açıkça ortaya koyuyor: 2022 yılında 19,7 milyar TL olan net kâr, 2023'te 71 milyar TL'ye, 2024'te 112 milyar TL'ye ve nihayet 2025'te 168 milyar TL'ye ulaştı. Hayat dışı segment, 2015 yılında 856 milyon TL'lik zarar yaşamasına rağmen, sonraki dönemde tutarlı bir büyüme patikasına girdi ve 2023'te 47,6 milyar TL'ye, 2024'te 69,5 milyar TL'ye ve 2025'te 115,1 milyar TL net kâr elde etti.



Teknik kârlılık tarafında ise sektör 2025 yılında 192,5 milyar TL teknik kâr üretti, bu yüzde 86'lık bir artışa karşılık geliyor. Branş bazında değerlendirildiğinde; hayat dışı branşlar yüzde 84 artışla 154,7 milyar TL, hayat branşı yüzde 103 artışla 37 milyar TL teknik kâr sağladı. Buna karşılık emeklilik branşında teknik kâr yüzde 44 gerileyerek yaklaşık 800 milyon TL seviyesine düştü.



Türkiye'de en fazla sigorta yapılan branşlar

2025 yılı verilerine göre, Türkiye'de üretilen 1,223 trilyon TL'lik toplam prim hacminin 1,044 trilyon TL'lik kısmı hayat dışı sigorta branşlarından sağlandı. Branş bazında, Kara Araçları Sorumluluk (zorunlu trafik dahil) 310,2 milyar TL ile en büyük kalem konumundayken, Hastalık-Sağlık 211,9 milyar TL, Yangın ve Doğal Afetler 166,2 milyar TL, Kara Araçları (Kasko) 147,6 milyar TL, Genel Zararlar 112,1 milyar TL ile öne çıkan diğer kalemler oldu. Reel büyüme açısından Hukuksal Koruma (yüzde 52), Destek (yüzde 35,5) ve Hastalık- Sağlık (yüzde 18,5) branşları en güçlü performansı sergilerken, Kefalet (yüzde -23,4), Hava Araçları Sorumluluk (yüzde -15,8), Finansal Kayıplar (yüzde -17,2) ve Hava Araçları (yüzde -17,6) branşları reel olarak gerileme yaşadı.



BES ve OKS büyümeye devam ediyor

Diğer yandan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS), 2025 yılında etkileyici büyümesini sürdürdü. Devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 2025 sonu itibarıyla 2,163 trilyon TL'ye yükseldi. BES'teki katılımcı sayısı 10,156 milyon kişiye, OKS'deki katılımcı sayısı ise 7,779 milyon kişiye ulaşarak toplam katılımcı sayısı 17,935 milyon oldu. Toplam sözleşme sayısı ise 12,68 milyon adede ulaştı. Ayrıca 18 yaş altı çocuk katılımcı sayısı 2025 sonunda 1,64 milyona ve 85 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştı.



Türkiye sigortacılık sektöründe 71 şirket faaliyet gösteriyor

Rapora göre Türkiye sigortacılık sektöründe 2025 yıl sonu itibarıyla toplam 71 şirket faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin dağılımına bakıldığında, yaklaşık yüzde 68'inin Hayat Dışı branşında, yüzde 27'sinin Hayat ve Emeklilik branşında, kalan yüzde 5'inin ise Reasürans branşında hizmet verdiği görülüyor. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısında yabancı ortakların payı yüzde 50'nin üzerinde bulunuyor.



Aktif varlıklarına göre Türkiye'deki sigorta şirketleri

KPMG'nin raporuna göre aktif varlıklarına göre ülkemizdeki en büyük sigorta şirketlerinin sıralaması ise şu şekilde oldu (Milyar TL):