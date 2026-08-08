Altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte yakından takip ediliyor. Özellikle altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşlar, güne başlarken gram ve çeyrek altının güncel fiyatlarını araştırıyor.

8 Ağustos 2026 Cumartesi günü piyasaların ilk saatlerinde gram altın 6.660,55 TL seviyesinde bulunurken, çeyrek altının satış fiyatı 10.909 TL oldu.

Yarım altın 21.798 TL, tam altın ise 43.416,64 TL seviyesinden satışa sunuluyor. Cumhuriyet altınının satış fiyatı 43.450 TL olarak kaydedildi.

8 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları

Altın türlerinde günün ilk saatlerindeki satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.660,55 TL

6.660,55 TL Çeyrek altın: 10.909 TL

10.909 TL Yarım altın: 21.798 TL

21.798 TL Tam altın: 43.416,64 TL

43.416,64 TL Cumhuriyet altını: 43.450 TL

43.450 TL Gremse altın: 108.874,55 TL

108.874,55 TL Ons altın: 4.341,63 dolar

Altın fiyatları yakından izleniyor

Yatırımcılar, gün içerisinde ons altın ve dolar kurundaki değişimlerin iç piyasadaki altın fiyatlarına yansımalarını takip ediyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını, fiziki altın piyasasında en çok araştırılan ürünler arasında yer alıyor.

Fiyatlarda gün içerisinde yaşanabilecek değişiklikler nedeniyle alım veya satım yapacakların işlem öncesinde güncel fiyatları kontrol etmesi önem taşıyor.