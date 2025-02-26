Bu kişiler arasında emekliler ve sigortalılar bulunuyor. SGK, sahte sigorta bildirimleriyle emekli olan vatandaşların maaşlarını iptal etmekle kalmayacak, ayrıca geçmişte yapılan ödemeleri geri talep edecektir.

Sahte sigorta işlemleri, fiilen çalışmayan kişiler için yapılan bildirilerle tespit ediliyor. Bu tür işlemler özellikle eş, dost ve akrabalar üzerinden yaygın olarak gerçekleştirilmekte, son dönemde ise hamile kadınların sigortalı gösterilmesi gibi usulsüzlükler artış göstermiştir.

SGK, sahte sigortalılık işlemlerini belirleyen 'S', 'K', ve 'Ş' harf kodlarıyla işaretlediği sigortalılar hakkında detaylı incelemeler başlattı. 'S' harfi sahte sigorta işlemine işaret ederken, 'K' harfi kontrollü inceleme altında olan iş yerlerini, 'Ş' harfi ise şüpheli sigortalılığı gösteriyor.

Bu usulsüzlükler nedeniyle, haksız yere alınan emekli maaşları ve diğer sosyal güvenlik ödemeleri geri tahsil edilecek ve cezai işlemler uygulanacaktır. Bu kapsamda, sahte sigorta nedeniyle emekli olduğu belirlenen kişilere milyonlarca lira geri ödeme yapılacağı bildirildi. Ayrıca, sahte sigorta bildirimi yapan iş yerlerine 2 milyar 36 milyon TL ceza kesildiği açıklandı.

SGK, sahte sigorta işlemleri konusunda denetimlerini hızlandırarak bu tür usulsüzlüklere geçit vermeyecek.