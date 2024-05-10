Fındıkta destekleme miktarı 170 TL 10 yıldır değişmiyor. Destekleme miktarı değişmediği gibi bu yıl ödemeler henüz yapılmadı. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Fındık üreticimizin derdi bitmiyor, fındıkçımıza bir dokunan bin ah işitiyor. Fındık konusu açıldığında mangalda kül bırakmayan yetkililer 3 kuruşluk destekleri bile yatırmıyor. Son 10 yıldır dekar başına 170 lira olarak ödenen alan bazlı destekler artık bir dramatik komedi filmine konu olacak hale geldi. Alan bazlı destekler güncellenmediği gibi artık zamanında ödenmemeye başlandı. Son yıllarda Mart-Nisan aylarında ödenen bu destekler neredeyse Mayıs ayı ortasına gelmiş olmamıza karşın halen hesaplara geçmedi. İşin daha da garip tarafı alan bazlı desteklerin başka tarımsal ürünler için ödendiğini ancak fındık üreticilerinin bekletildiğini öğrendik." dedi.



Torun açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Allah aşkına bu fındıkçılar size ne etti? Bütün Karadeniz Bölgesine ve Türkiye’ye fayda sağlamak dışında ne yaptı fındık üreticilerimiz de böyle zulüm ediyorsunuz? Konuyu bir soru önergesiyle Meclis Gündemine taşıdık. Meclis Genel Kurulunda da gündeme getireceğiz. Ordu’nun temel geçim kaynağını devlet eliyle baltalamak nasıl bir aklın ürünüdür? Fındık üreticilerimiz hakkını alana kadar mücadelemiz devam edecek. Alan bazlı başta olmak üzere bütün desteklerin günün koşullarına uygun hale getirilmesi ve fındığın hak ettiği değeri görmesi için bütün kapıları zorlayacağız.



Fındık Üreticisi Üvey Evlat mı?

Türkiye’de yüksek enflasyon ve döviz dalgalanmaları bütün iş kollarını etkilemeye devam etmekte, girdi fiyatlarının altında ezilen fındık üreticilerimize ödenecek desteklerin zamanında ödenmemesi buhranı daha da artırmaktadır. Son yıllarda Mart-Nisan aylarında ödenen alan bazlı fındık desteği, bu yıl Mayıs ayı ortalarına yaklaşılmış olmasına karşın halen ödenmemiştir. Alan bazlı destek ödemesi yapılan diğer tarımsal ürünlerde söz konusu desteğin yatırılmış olduğu öğrenilmiş ancak fındık üreticilerimize henüz herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Seyit Torun: Üretici Artmasını Bekliyor, Enflasyon Karşısında Komik Kalan Rakamlar Bile Ödenmiyor!

10 yıldır aynı rakam üzerinden ödenen alan bazlı destekler bugünün ekonomik koşullarında komik bir rakam haline gelmesine karşın çok sayıda üreticimiz söz konusu desteğe güvenerek çeşitli borçlara girmiş bulunmaktadır. Alan bazlı desteklerin acilen güncellenerek ödenmesi beklenmekte, aksi takdirde kahverengi kokarca istilası sebebiyle verimi düşen ve masrafları artan fındık üreticisi üretimden hızla çekilmeye devam edecektir. "

Ordu Milletvekili Seyit Torun’un Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi de verdi.

Torun şu soruların cevabını istedi.



1. Son yıllarda Mart – Nisan aylarında ödenen alan bazlı desteklerin bu yıl Mayıs ayı ortalarına gelinmiş olmasına karşın ödenmemiş olmasının sebepleri nelerdir?

2. Fındık üreticimize bu yıl ödenmesi gereken alan bazlı desteklerin miktarını, illerimize göre açıklar mısınız?

3. Fındık üreticilerimize alan bazlı destekler hangi tarihte ödenecektir?