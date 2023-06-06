Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda Bursalı sevenleri ile bir araya gelen ünlü sanatçı Sertab Erener, unutulmaz bir geceye imza attı. Bursalı müzikseverler, ünlü sanatçının her şarkısına eşlik etmesiyle tiyatro alanı adeta ‘Açıkhava Korosu’na dönüştü.Ersel NALBANT - Herkes Duysun (BURSA İGFA) - Türkiye’nin ünlü pop müzik sanatçılarından biri olan Sertab Erener, Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı.

"Aç sesini" adlı şarkısı ile konserine başlayan Sertap Erener, sevenlerine hafızalardan silinmeyecek bir konser verdi.

Şarkı arasında seyircileri selamlayan ünlü sanatçı Erener, “Ne güzel sizi görmek. Ben Türkiye’nin her yerini gezdim diyebilirim. 30 yıldır buralardayım. Ama bazı şehirlerin hep daimi güzel enerjileri oluyor. Bazı yerler her zaman çok iyi oluyor. Bunlardan biri de Bursa. O yüzden Bursa'nın bende ayrı bir yeri var“ diyerek Bursa'ya ve Bursalılara olan sevgisini dile getirdi.

Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran binlerce Bursalı müziksever de eşlik etti.

Ünlü sanatçı 2003 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil ederek ülkemize ilk birinciliği kazandıran ‘Everyway That I Can’ şarkısını seslendirdiği esnada bir hayranının telefonu uzatmasıyla birlikte sahneden video çeken Erener, coşkuyu zirveye taşıdı.

Kapanışı dillere pelesenk olan ‘Yalnızlık Senfonisi’ şarkısını seyircilerle birlikte seslendirerek yapan Sertab Erener, Bursalılara unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.