Pakistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şerif’in İran’ın ABD ile yapılan müzakere sürecinin ilk turuna “üst düzey bir heyet” göndermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi. Şerif ayrıca, Tahran’ın ikinci tur görüşmelere katılmayacağına yönelik haberlerin ardından Pezeşkiyan ile doğrudan temas kurdu.

Görüşmede Şerif’in, ABD ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin son durumu ve Suudi Arabistan, Katar ile Türkiye’nin de dahil olduğu arabuluculuk girişimleri hakkında İran tarafını bilgilendirdiği ifade edildi.

Pakistan Başbakanı Şerif, ülkesinin bölgesel barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini vurgularken, taraflar arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çekti.

İki liderin, bölgedeki gerilimin azaltılması ve yapıcı diplomatik temasların devam etmesi konusunda görüş birliğine vardığı bildirildi.