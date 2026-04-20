İran basınında yer alan bilgilere göre Pezeşkiyan, Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD’nin müzakere süreci ve ateşkes döneminde verdiği taahhütleri yerine getirmediğini ifade etti. Washington yönetimini “zorbalık ve akıl dışı tutum” sergilemekle suçlayan Pezeşkiyan, deniz ablukası çerçevesinde atılan adımların açık bir provokasyon olduğunu dile getirdi.

Pezeşkiyan, “Bu tür yasadışı eylemler, ABD’li yetkililerin tehditkâr söylemleriyle birleştiğinde, Washington’ın diplomasiye bağlılığına dair ciddi soru işaretleri doğuruyor” ifadelerini kullandı. ABD’nin geçmişteki politikalarını sürdürdüğünü savunan İran lideri, bunun uluslararası güveni zedelediğini belirtti.

Açıklamasında bölgedeki olası gelişmelere de değinen Pezeşkiyan, İran’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda kararlı olduğunu vurguladı. İran yönetimi, ABD ve İsrail’e yönelik olası yeni hamlelere karşı hazırlıklı olduklarının altını çizdi.

Gerilim tırmanıyor

Son açıklamalar, bölgede zaten hassas olan dengelerin daha da gerilebileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, özellikle deniz ablukası ve karşılıklı sert açıklamaların, diplomatik çözüm ihtimalini zayıflatabileceği görüşünde.