AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 99. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda ilçede devam eden yatırımlar, teşkilat çalışmaları ve gelecek döneme ilişkin hedefler masaya yatırıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda bir konuşan AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Muzaffer Çil, göreve geldikleri günden bu yana vatandaşların taleplerini ilgili kurumlara ulaştırmak ve çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını belirtti. AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Ahmet Muştu da konuşmasında Vezirköprü'de devam eden kamu yatırımlarına değindi. İlçenin ulaşım ve sosyal hizmet altyapısını güçlendirecek projelerin sürdüğünü belirten Muştu, Havza-Vezirköprü Karayolu ile huzurevi yatırımının planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini kaydetti. Muştu, her iki projenin de 2027 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Toplantı, teşkilat mensuplarının görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. Vezirköprü'de Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa ayrıca AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcıları Sedat Zehir ve Rahmani Karakaya, mahalle ve köy temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.