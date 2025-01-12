5 Milyon Dolarlık Ödeme İddiası

İddiaya göre, bir iş adamı tarafından menajer Ayşe Barım aracılığıyla Sarıkaya ve Demir’e toplam 5 milyon dolar ödendi. Bu ilişkinin “reklam amaçlı” olduğu ve arka planda yasa dışı faaliyetler bulunduğu öne sürüldü.

Rekabet Kurulu ve Savcılık Harekete Geçti

Rekabet Kurulu, menajerlik sektöründeki tekelleşme ve kartelleşme iddialarını incelemek üzere 21 menajerlik şirketi ve cast ajansı hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, ID Danışmanlık Şirketi’nin sahibi Ayşe Barım da mercek altına alındı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında resen soruşturma başlattı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medyadan gelen ihbarlar ve artan şikayetler doğrultusunda soruşturmayı derinleştiriyor.

ID İletişim’den Yanıt Geldi

İddiaların odağındaki ID İletişim, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

Şirketin 2002’den bu yana Türkiye’nin en sevilen oyuncularına menajerlik hizmeti verdiği ve alanında öncü bir şirket olduğu ifade edildi.

Serenay Sarıkaya’nın gerçek olmayan iddialarla ilişkilendirilmesinin üzücü olduğu vurgulandı.

Planlı bir şekilde yayılan iftiralar karşısında yargı yoluna başvurulduğu açıklandı.

Fuat Uğur’un Yazısıyla Gündem Başladı

TV100 yazarı Fuat Uğur, Eylül 2024 tarihli yazısında, yapım şirketleri ve menajerlik ajanslarının piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullandığını iddia etmişti. Bu yazı sonrasında ID İletişim ve Ayşe Barım hakkındaki iddialar yeniden gündeme geldi.

Geniş Çaplı Soruşturma Sürüyor

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in önümüzdeki günlerde ifade vermesi beklenirken, soruşturmanın geniş çaplı bir şekilde devam ettiği bildirildi.