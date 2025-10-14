Logo Yazılım’ın Online Hesap Özeti ürünü kapsamında “Ticari Kredi Kartı Hareketlerinin Aktarımı” hizmetini hayata geçiren iş birliğiyle, anlaşmalı bankalardaki tüm ticari kredi kartı hareketleri tek bir ekrandan izlenebiliyor. Kullanıcılar bu hareketleri ihtiyaç halinde otomatik olarak Logo ERP çözümlerine de aktarabiliyor. Muhasebe süreçlerinin otomasyonu sayesinde hem zamandan tasarruf ediliyor, hem de hata riski azalıyor.

Logo Yazılım, Online Hesap Özeti ürünü kapsamında “Ticari Kredi Kartı Hareketlerinin Aktarımı” hizmetini Visa iş birliğiyle hayata geçirdi. Türkiye’de fintek alanında ilk olan bu hizmet, Visa altyapısını kullanarak anlaşmalı bankalardaki ticari kredi kartı hareketlerinin izlenmesine ve otomatik olarak Logo ERP çözümlerine aktarılabilmesine imkân veriyor.

“Ticari Kredi Kartlarının Aktarımı” hizmeti sayesinde, mevcutta farklı bankalardaki ticari kart hareketlerini manuel olarak muhasebe sistemlerine aktaran işletmeler, artık tüm kart hareketlerini tek bir ekrandan görüntüleyebiliyor ve ihtiyaç halinde otomatik olarak ERP sistemine aktarabiliyor. Visa altyapısı üzerinden sağlanan veri akışı, Logo platformları ile entegre çalışarak muhasebe süreçlerini otomatikleştiriyor. Online Hesap Özeti ürünü içerisinde yer alan banka ekstreleri aktarımı modülüne ek olarak sunulan bu hizmetle zamandan tasarruf sağlanıyor, hata riski azalıyor ve finansal işlemler daha güvenli yönetilebiliyor.

Logo Grup Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Başak Kural, “Logo Grup olarak Finansal Teknolojiler İş Birimimizi hayata geçirmemizin ardından, bu alandaki yatırımlarımızı ve odağımızı artırıyoruz. Geliştirdiğimiz fintek platformları ve sektörel entegrasyonlar ile işletmelerdeki finansal ve muhasebesel iş yükünü üstlenerek verimliliği artırmayı amaçlıyoruz. B2B dünyasında gömülü finans alanındaki liderlik hedefimiz kapsamında Türkiye’de ilk olan bir hizmeti Visa iş birliğiyle gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Visa ile anlaşmalı bankaları kapsayan hizmetimizle, finansal işlemleri tek ekrandan daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek isteyen işletmelerin hayatını kolaylaştıran yeni bir uygulamaya daha imzamızı attık” ifadelerini kullandı.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, “Finansal operasyonların dijitalleşmesi, işletmelerin çevikliği ve stratejik öngörüsü için vazgeçilmez hale geliyor. Visa olarak, ticari kartlı ödemelerin yalnızca bir işlem değil, işletmelerin stratejik karar alma süreçlerini besleyen bir veri kaynağı olduğuna inanıyoruz. Sunduğumuz Visa Ticari Çözümleri sayesinde, şirketler kurumsal işlem verilerini düzenli ve ölçeklenebilir bir şekilde paylaşabiliyor. Büyük ve orta ölçekli şirketlerin ihtiyaçlarına göre tasarladığımız bu çözüm, Logo ERP servisleriyle de uyumlu çalışıyor. Ayrıca ek geliştirme gerektirmeden farklı platformlarla da kolayca entegre olabiliyor. Logo Yazılım ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Türkiye’de gömülü finans çözümlerinin geleceğine yön veren bir adım. Üye finansal kuruluşlarımıza sunduğumuz bir servis olarak otomatik ticari kart işlem verilerinin aktarımı sayesinde, şirketler yalnızca muhasebe süreçlerini kolaylaştırmakla kalmıyor; aynı zamanda finansal görünürlüklerini artırarak daha akıllı ve çevik kararlar alabiliyor. Bu çözümün, dijital finansın geleceğini bugünden şekillendiren bir örnek olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Açık bankacılık alanında banka hareketleri aktarımı için gömülü finans ekosistemine katkı sağlayacak Logo Yazılım ve Visa’nın bu stratejik iş birliği, Türkiye’de gömülü finans çözümlerinin yaygınlaşmasında önemli bir kilometre taşı olacak. Geliştirilen yeni hizmetle, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve finansal verilerin bütünsel yönetimi amaçlanıyor. Ticari kart verilerinin dijitalleşmesi, işletmelerin finansal yönetim süreçleri daha hızlı, daha güvenli ve daha verimli hale getiriyor. Bu dönüşüm, yalnızca operasyonel kolaylık sunmakla kalmıyor; aynı zamanda işletmelerin stratejik karar alma süreçlerine de doğrudan fayda sağlıyor.