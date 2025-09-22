Piyasanın toplam değeri 3,99 trilyon dolara geriledi. CoinTR Araştırma Departmanı’nın yayımladığı bültende, son gelişmeler detaylı şekilde aktarıldı.

Kripto Paralarda Son 24 Saat

ABD Merkez Bankası’nın olası faiz indirimi kararına ilişkin ilk iyimserliğin zayıflamasıyla birlikte, yatırımcılar kısa vadeli beklentiler yerine yaklaşan makroekonomik gelişmelere odaklanarak kâr realizasyonu yaptı. Bitcoin, yeni haftaya 112.992 dolar seviyesinden başlarken, Ethereum 4.189 dolar, XRP 2,81 dolar ve Solana 224,40 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta Bitcoin ETF’leri 887 milyon dolar, Ethereum ETF’leri ise 557 milyon dolarlık net giriş sağladı.

Yuan ve Won Endeksli Stablecoin’ler Piyasada

Finansal teknoloji şirketi AnchorX, Çin yuanının uluslararası versiyonuna endeksli AxCNH stablecoin’ini Hong Kong’daki Kuşak ve Yol Zirvesi’nde tanıttı. Aynı şekilde, Kore merkezli BDACS de KRW1 stablecoin’ini duyurdu. Her iki stablecoin de itibari paralar veya devlet borçlanma araçlarıyla tam teminatlı olarak ihraç ediliyor.

Stablecoin’ler, hükümetlerin enflasyonist baskıları azaltma ve para birimlerinin uluslararası talebini artırma stratejisinde önemli bir rol oynuyor. Tether ve Circle gibi ihraççılar, devlet destekli dijital paraları erişime açarak bireylerin dolaylı yoldan tahvil piyasalarına katılımını sağlıyor. Bugün Tether, ABD Hazine bonoları alımında dünyanın önde gelen oyuncularından biri konumunda.

Metaplanet’ten Rekor Bitcoin Alımı

Japonya merkezli Bitcoin hazine şirketi Metaplanet, pazartesi günü yaklaşık 632,5 milyon dolar karşılığında 5.419 BTC satın aldı. CEO Simon Gerovich’in X hesabından yaptığı açıklamaya göre, alım ortalama 116.724 dolar seviyesinden gerçekleşti. Şirketin toplam Bitcoin varlığı 25.555 BTC’ye ulaştı ve ortalama maliyeti 106.065 dolar olarak kaydedildi. Bu alım, Metaplanet’i halka açık şirketler arasında beşinci en büyük Bitcoin sahibi yaptı.

Kaia ve LINE NEXT’ten Stablecoin Süper Uygulaması

Layer 1 blok zinciri Kaia ve mesajlaşma devi LINE’ın Web3 kolu LINE NEXT, “Project Unify” adlı stablecoin süper uygulamasını bu yıl içinde LINE’ın dApp Portal’ında başlatacaklarını duyurdu. Uygulama, kullanıcıların stablecoin yatırımı yaparak ödüller kazanmasını, fon transferi gerçekleştirmesini ve çevrimiçi ile fiziksel mağazalarda harcama yapmasını sağlayacak. Beta sürümü, Kaia destekli bağımsız bir hizmet ve LINE NEXT tarafından işletilen Mini dApp olarak sunulacak.

Teknik Görünüm

Bitcoin (BTC): 112.992 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kısa vadeli destekler 110.000 ve 105.000 dolar seviyelerinde bulunuyor. Yukarıda 115.000 ve 118.000 dolar dirençleri öne çıkıyor.

Ethereum (ETH): 4.189 dolar civarında işlem görüyor. Destek seviyeleri 4.100 ve 3.950 dolar, dirençler ise 4.400 ve 4.800 dolar.

Ripple (XRP): 2,81 dolarda işlem görüyor. Kısa vadeli kritik destek 2,80 dolar, ek savunma hattı 2,65 dolar. Dirençler 3,00 ve 3,25 dolar.