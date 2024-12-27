Yatırım dünyasına yeni adım atan kişilerin şemsiye fonu hakkında soru işaretleri olabilir. Şemsiye fonu nedir gibi sorularınız için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Şemsiye Fonu Nedir?

Şemsiye fonları yatırımcıların farklı yatırım alternatiflerini tek bir çatı altında değerlendirilmesine olanak sağlayan bir yatırım fonu türüdür. Bu fonlar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan içtüzükler ile şekillendirilir. Şemsiye fonları aynı tüzel yapı içerisinde birden fazla fon türü barındırarak yatırımcılara hem esneklik hem de şeffaflık sağlamaktadır. Şemsiye fonların temel özelliği, alt fonların portföy yapısının şemsiye fonun genel yapısına uygun olarak belirlenmesidir. Bu yapı yatırımcıların risk türlerine ve getirilerine göre seçim yapmasına imkan tanır.

Şemsiye Fon Türleri Nelerdir?

Portföylerinde bulunan menkul kıymetlere göre farklı şemsiye fon türleri tanımlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) standartlarına göre belirlenen şemsiye fonu çeşitlerini şekilde sıralamak mümkündür.

Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu : Bu fonun portföyü, %80’i kamu veya özel sektörün borçlanma araçlarından oluşan yatırımlardan meydana gelir. Faiz getirisini hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

: Bu fonun portföyü, %80’i kamu veya özel sektörün borçlanma araçlarından oluşan yatırımlardan meydana gelir. Faiz getirisini hedefleyen yatırımcılar için uygundur. Hisse Senedi Şemsiye Fonu: Fon toplam değerinin %80’i veya daha fazlası hisse senetlerine yatırılır. Bu fon türü, büyük getiri potansiyeli arayan fakat risk toleransı yüksek yatırımcılara hitap eder.

Fon toplam değerinin %80’i veya daha fazlası hisse senetlerine yatırılır. Bu fon türü, büyük getiri potansiyeli arayan fakat risk toleransı yüksek yatırımcılara hitap eder. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu: Altın, gümüş gibi kıymetli madenlere ve bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak için tercih edilir.

Altın, gümüş gibi kıymetli madenlere ve bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak için tercih edilir. Fon Sepeti Şemsiye Fonu: Bu fon diğer fonların veya borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşur. Portföyü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılara önerilir.

Para Piyasası Şemsiye Fonu: Likiditesi yüksek olan ve vadeleri 184 günün altında olan para piyasası fonu araçlarından oluşur. Düşük riskli ve likidite odaklı yatırımcıların tercihi olabilir.

Katılım Şemsiye Fonu: Faizsiz finans esaslarına uygun olarak yönetilir. Katılım fonu olarak kira sertifikaları ve kıymetli madenler gibi faize dayalı olmayan araçlara yatırım yapılır.

Değişken Şemsiye Fon: Herhangi bir özel portföy sınırlandırması olmaksızın yatırımlar yapar. Esnek bir portföy yapısı tercih eden yatırımcılar için uygundur.

Serbest Şemsiye Fon: Sadece nitelikli yatırımcılara açıktır ve daha karmaşık yatırım stratejileri izler. Risk toleransı yüksek yatırımcılara hitap eder.

Garantili Şemsiye Fon: Yatırımcıların anaparasını veya belirli bir getirisini garanti eder. Düşük riskle yatırım yapmak isteyen yatırımcılara uygundur.

Koruma Amaçlı Şemsiye Fon: Yatırımcıların anaparasını korumayı amaçlar. Getiri garantisi bulunmamakla birlikte riskten korunma odaklıdır.

Karma Şemsiye Fon: Altın, hisse senedi, borçlanma araçları gibi farklı varlık sınıflarını birleştirir. Risk ve getiri dengesi arayan yatırımcılara uygundur.

SPK tarafından uygun görülen fonların yer aldığı güvenilir yatırım platformları ve TEFAS aracılığıyla şemsiye fon yatırımı yapmak oldukça kolay ve pratiktir. İnternet bankacılığı gibi imkanlar sunan bankacılık platformları yatırımcılara detaylı analizler, portföy yönetimi ve güncel piyasa bilgileri de sunarak analiz yapmalarına yardımcı olur.