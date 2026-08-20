Genç futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme sürecini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılıların Batrakov için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli ödemesi beklenirken, oyuncuyla ilgili performans bonuslarının da anlaşmada yer alacağı belirtiliyor.

Galatasaray, yeni sezon öncesinde 10 numara pozisyonu için önemli bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımında forma giyen Aleksey Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübüyle resmi görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

21 yaşındaki Rus futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Sürecin sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzasıyla tamamlanması bekleniyor.

Galatasaray'ın Batrakov için ödeyeceği rakam

Transferin mali boyutu ise Avrupa futbolunda da dikkat çekiyor.

Rus basınında ve Türk spor medyasında yer alan bilgilere göre Galatasaray'ın Batrakov için 25 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Anlaşmada ayrıca performansa bağlı bonusların bulunacağı, Lokomotiv Moskova'nın ise oyuncunun gelecekteki satışından pay alabileceği aktarılıyor. Daha önce ortaya çıkan transfer detaylarında bonusların 4 milyon euro seviyesinde olduğu ve Rus kulübünün sonraki satıştan yüzde 10 pay alacağı iddia edilmişti.

Bu rakam, henüz 21 yaşındaki bir futbolcu için Galatasaray'ın yaptığı en dikkat çekici yatırımlardan biri olmaya aday.

Rusya'da iki yıl üst üste yılın genç oyuncusu

Batrakov'u Galatasaray açısından cazip hale getiren en önemli unsur ise genç yaşına rağmen Rusya Premier Ligi'nde gösterdiği performans.

2005 doğumlu futbolcu, Lokomotiv Moskova altyapısından yetişti. Kulübün resmi kayıtlarına göre 2011'den bu yana Lokomotiv bünyesinde bulunan Batrakov, A takım seviyesindeki ilk maçına 31 Mart 2024'te Krasnodar karşısında çıktı.

Batrakov, 2024 yılında Rusya'nın en önemli genç futbolcu ödüllerinden biri olan “First Five” ödülünü kazandı. 105 uzmanın katıldığı oylamada 98 uzman genç futbolcuyu ilk sıraya yazdı.

Başarısı bununla da sınırlı kalmadı. 2024/25 sezonunda Rusya Premier Ligi'nin en iyi genç oyuncusu seçilen Batrakov, 2025/26 sezonunda da aynı ödülü kazanarak üst üste iki sezon Rusya'nın en dikkat çeken genç futbolcularından biri olduğunu gösterdi. 2026'daki oylamada teknik direktörler ve takım kaptanlarının tercihleriyle yine zirvede yer aldı.

2025/26 sezonunda 22 gole doğrudan katkı

Batrakov'un son sezon performansı, Galatasaray'ın neden bu transfer için yüksek bir bonservis bedelini göze aldığını da ortaya koyuyor.

Rusya Premier Ligi'nde 28 maçta 13 gol ve 9 asist üreten genç futbolcu, toplamda 22 gole doğrudan katkı sağladı. Rusya Kupası'nda ise 8 karşılaşmada 4 gol ve 2 asist kaydetti. Böylece 2025/26 sezonunu kulüp bazında tüm turnuvalarda 36 maç, 17 gol ve 11 asistle tamamladı.

Sport-Express verilerine göre Batrakov aynı sezon milli takım karşılaşmaları da dahil edildiğinde 43 maçta 19 gol ve 11 asist üretti.

Bu istatistikler, genç oyuncunun yalnızca klasik bir “10 numara” değil, skor üretimine doğrudan katkı verebilen bir hücum oyuncusu olduğunu gösteriyor.

Lokomotiv'de 10 numaralı formayı giydi

Batrakov'un kariyerindeki dikkat çekici gelişmelerden biri de 2026 yazında Lokomotiv Moskova'da 10 numaralı formayı alması oldu.

Lokomotiv'in resmi oyuncu profilinde Batrakov'un mevkisi orta saha, forma numarası ise 10 olarak gösteriliyor. Kulübün verilerine göre oyuncu A takım seviyesinde şu ana kadar 80 maçta 33 gol kaydetti.

Bu nedenle Galatasaray'da da oyuncunun doğrudan 10 numara rolünde kullanılması bekleniyor.

170 santimetrelik dinamik hücum oyuncusu

9 Haziran 2005 doğumlu Batrakov yaklaşık 173 santimetre boyunda ve sağ ayağını kullanıyor. Hücum hattında merkezde görev yapabilmesinin yanı sıra orta saha ile forvet hattı arasında bağlantı kurabilen bir profile sahip.

Özellikle ceza sahası çevresindeki etkinliği, gol katkısı ve son paslarıyla öne çıkıyor. 2025/26 sezonunda ligde 13 gol ve 9 asist üretmesi de bu özelliklerini rakamlara yansıttı.

Rusya Milli Takımı'nda da forma giyiyor

Batrakov'un yükselişi Rusya Milli Takımı'na da yansıdı.

Lokomotiv'in resmi biyografisine göre genç futbolcu, A Milli Takım'daki ilk maçına 15 Kasım 2024'te Brunei karşısında çıktı ve ilk milli golünü de aynı karşılaşmada attı.

2026 yılında da milli takım kadrosunda yer alan Batrakov, haziran ayında Trinidad ve Tobago karşısında Rusya'nın 3-0 kazandığı mücadelede gol attı.

2024/25 sezonunda da büyük çıkış yaptı

Batrakov'un Galatasaray radarına girmesi yalnızca son sezonla ilgili değil.

2024/25 sezonunda Rusya Premier Ligi'nde 29 maçta 14 gol atan genç futbolcu, sezonu ligin en skorer oyuncuları arasında tamamladı. Tüm kulvarlarda ise 37 maçta 15 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Özellikle 2024/25 sezonunun ilk bölümündeki performansı Rus futbol kamuoyunun dikkatini çekti. Genç yaşına rağmen Lokomotiv'in hücum organizasyonunda önemli sorumluluk üstlenen Batrakov, kısa sürede takımın kilit oyuncularından biri haline geldi.

Galatasaray tarihinde bir ilk olabilir

Transferin tamamlanması halinde Batrakov, Galatasaray tarihinde A takım forması giyen ilk Rus futbolcu olacak.

Bu nedenle transfer yalnızca sportif açıdan değil, kulüp tarihi bakımından da ayrı bir anlam taşıyor. 21 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gelmesiyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarların merak ettiği bir başka konu da oyuncunun Galatasaray'da hangi sistemde ve hangi pozisyonda kullanılacağı olacak.

Okan Buruk'un hücum planında yeni parça

Batrakov'un transferi, Galatasaray'ın hücum hattında yaratıcılığı artırma hedefinin önemli parçalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Genç Rus futbolcunun en önemli özellikleri arasında oyun görüşü, son pas, ceza sahası çevresindeki etkinliği ve skor üretme becerisi öne çıkıyor. 2025/26 sezonunda ligde 13 gol ve 9 asist yapması, klasik bir oyun kurucudan daha fazla skor katkısı sağlayabildiğini gösteriyor.

Galatasaray'ın Batrakov'dan beklentisi de yalnızca asist üretmesi değil, hücum organizasyonunda oyunun yönünü değiştiren ve rakip savunmaların dengesini bozabilen bir 10 numara olması.

Sağlık kontrolü sonrası imza bekleniyor

Galatasaray'ın KAP açıklaması transferin henüz resmi olarak tamamlandığını değil, futbolcu ve Lokomotiv Moskova ile resmi görüşmelerin başladığını gösteriyor. Batrakov'un İstanbul'a gelmesi ise sürecin son aşamaya geldiğine işaret ediyor.

Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından sözleşme imzasının gerçekleşmesi bekleniyor.

Transfer tamamlandığında Galatasaray, 21 yaşındaki Rus 10 numarayı kadrosuna katarak yalnızca bugüne değil, geleceğe yönelik de önemli bir yatırım yapmış olacak.

Aleksey Batrakov kimdir?

Doğum tarihi: 9 Haziran 2005

9 Haziran 2005 Yaşı: 21

21 Uyruk: Rusya

Rusya Mevki: Orta saha / 10 numara

Orta saha / 10 numara Boy: 173 cm

173 cm Ayak: Sağ

Sağ Yetiştiği kulüp: Lokomotiv Moskova

Lokomotiv Moskova A takım başlangıcı: 2024

2024 Lokomotiv kariyeri: 80 maç, 33 gol

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