Ankara’da fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi. Etimesgut’ta günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığına ilişkin soruşturmada 50 ayrı eylem tespit edilirken, 21 şüpheli belirlendi. Operasyonlarda yakalanan 18 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Başkentimizin huzurunu, güvenliğini ve toplumsal düzenini bozan; kadınların çaresizliğini istismar eden, insan ticareti ve fuhuş üzerinden haksız kazanç sağlayan yapılara göz yummayacağız. Ankara’da bu alanlarda oluşan her türlü yozlaşmaya karşı hukuk içerisinde kararlılıkla… — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 20, 2026

Ankara’da kadınların istismar edilmesi, fuhuş ve insan ticareti üzerinden haksız kazanç sağlanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Ankara Valisi Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında önemli çalışmalar yapıldığını açıkladı.

Soruşturmaların, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla yürütüldüğü bildirildi.

Etimesgut’ta 50 ayrı eylem tespit edildi

Etimesgut bölgesinde günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 50 ayrı eylem tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 29 kadın mağdur, 47 bilgi sahibi ve 21 şüpheli belirlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli yakalanırken, 6 şüpheli tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Çankaya’da 5 eğlence mekanına soruşturma

Çankaya bölgesinde faaliyet gösteren 5 eğlence mekanına yönelik yürütülen soruşturmada ise insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ile fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bu kapsamda 26 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 15 yabancı uyruklu kadın ile yasal kalış hakkı bulunmayan 3 kişi tespit edildi.

Şüpheliler hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Akın Gürlek: “Göz yummayacağız”

Akın Gürlek, Ankara’nın huzurunu, güvenliğini ve toplumsal düzenini bozan yapılara karşı kararlı bir mücadele yürütüleceğini belirtti.

Gürlek, kadınların çaresizliğini istismar eden, insan ticareti ve fuhuş üzerinden haksız kazanç sağlayan yapılara göz yummayacaklarını ifade ederek, Ankara’da bu alanlarda oluşan yozlaşmaya karşı hukuk çerçevesinde kararlılıkla müdahale edileceğini vurguladı.

Gürlek, açıklamasında şu mesajı verdi:

“İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara gözbebeğimiz Başkentimiz Ankara’da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız.”

“Devletin nefesi üzerlerindedir”

Soruşturmaların adli makamlar ve güvenlik birimlerinin koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Gürlek, suç gelirlerinin üzerine gidileceğini söyledi.

Gürlek, “Vatandaşlarımız müsterih olsun: Devletin nefesi, bu kirli düzenlerden menfaat sağlayanların üzerindedir. Suçtan kazanç sağlayanların kurdukları düzenler birer birer ortaya çıkarılacak; elde edilen suç gelirlerinin üzerine gidilecek ve sorumlular hakkında kanunların öngördüğü işlemler kararlılıkla uygulanacaktır.” ifadelerini kullandı.

Gürlek ayrıca soruşturmaları yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonlarda görev alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.