"Filistin Ortak Burs Programı" kapsamında 200 Filistinli öğrencinin eğitim, konaklama ve ulaşım giderleri Baykar tarafından karşılanacak.

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen törende iş birliği protokolü, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile YTB Başkanı Abdulhadi Turus tarafından imzalandı.

Program kapsamında Türkiye'de ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alacak Filistinli öğrenciler desteklenecek. 2026 yılı planlamasına göre 160 lisans, 30 yüksek lisans ve 10 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 200 öğrenci burs programından yararlanacak.

Baykar, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları burs ödemeleri, konaklama giderleri ve gidiş-dönüş uçak bileti masraflarının tamamını üstlenecek.

Öte yandan Baykar ile YTB'nin 2022 yılında başlattığı "Türkiye Bursları-Baykar Ortak Teknoloji Burs Programı" da sürüyor. Program kapsamında Türkiye'de mühendislik eğitimi alan 18 farklı ülkeden 200 uluslararası öğrenciye dört yıl boyunca burs desteği sağlanıyor.

Yeni iş birliğiyle birlikte Baykar ve YTB, Filistinli gençlerin eğitim imkanlarına erişimini artırmayı ve nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunmayı hedefliyor.