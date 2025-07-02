İşletmelerin finansal yüklerini hafifletmeye yönelik çözümler üretmeye devam eden Şekerbank, restoran ve kafelere yönelik e-adisyon yazılımı çözümleri sunan NarPOS firmasıyla gerçekleştirdiği iş birliğiyle, işletmelere ertesi gün komisyonsuz POS ve adisyon yazılımı desteğini bir arada sağlıyor. Şekerbank’ın yüzde 0 komisyon ayrıcalığına sahip “POS Kart” ürünü ile işletmeler, ayrıca NarPOS adisyon yazılım hizmetinden de ücretsiz faydalanabiliyor.

Yeni düzenlemelere uyum kapsamında lokanta, kafe ve pastane gibi adisyon sunmaya tabi işletmeler, bu iş birliği kapsamında eş zamanlı sipariş bildirimi zorunluluğunu yerine getirirken, sağlanan operasyonel kolaylık sayesinde de adisyon süreçlerini dijitale taşıyor.

Mustafa Aşık: “Şekerbank olarak, müşterilerimizin işlerini büyütmelerini desteklemeye devam edeceğiz.”

Şekerbank Bireysel ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Aşık, müşterilerin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirdiklerini belirterek: “Restoran ve kafe sektörüne yönelik sunduğumuz finansal kolaylıklar, işletmelerin hem nakit akışlarını verimli yönetmelerine hem de dijitalleşme süreçlerini hızlandırmalarına olanak tanıyor. NarPOS ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, işletmeler ertesi gün komisyonsuz POS kullanımının yanı sıra sıfır maliyetle e-adisyon yazılımı desteğinden ücretsiz faydalanabiliyor. Bunun yanı sıra, ‘ertesi gün 0 komisyon’ avantajı sunduğumuz POS Kart ürünümüz ile işletmelerin finansal yüklerini hafifletiyor, POS cihazları aracılığıyla yapılan işlemleri kesintisiz nakit akışına dönüştürüyoruz. Şekerbank olarak, müşterilerimizin yanında olmaya ve işlerini büyütmeleri için desteklemeye devam edeceğiz. İşletmelerin finansal istikrarını güçlendiren ve sektörde fark yaratan çözümlerimizle, Türkiye’deki ticari ekosistemin gelişimine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

İlyas Akça: “İşletmeleri destekleyen iş modelimiz her zamankinden daha güçlü”

NarPOS Kurucu Ortağı ve CEO’su İlyas Akça: “İşletmelerde POS cihazı kullanımının zorunlu hale gelmesi ile birlikte, işletmeleri destekleyen iş modelimizi her zamankinden daha güçlü hale getirdik. Sunduğumuz bu iş modelinde ‘ertesi gün % sıfır komisyon’ avantajıyla işletmelere cihazını ücretsiz alma imkânı sağlıyor ve nakit akışlarını rahatlatıyoruz. Bulut tabanlı adisyon ve barkod sistemi yazılımımız, kurulum sonrası bir gün içinde devreye giriyor. VUK 507 lisanslı yazar kasa POS sistemimizle işletmelerin sıkça karşılaştığı Z raporu kayıplarının önüne geçiyoruz. Böylelikle tüm işletmelere sürdürülebilir, güvenilir ve uzun vadeli bir çözüm sunuyoruz. Şekerbank ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin tüm işletmeler için hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.