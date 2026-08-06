Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, belediyenin saha ekipleriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi. Başkan Şimşek, 67 mahalleye eşit ve kaliteli hizmet için saha personelinin görüşlerini dinledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüklerine bağlı şantiyeleri ziyaret ederek saha personeliyle bir araya geldi.

Şantiyelerde görev yapan personel ve birim yetkilileriyle görüşen Başkan Şimşek, Şehzadeler'in 67 mahallesinde sürdürülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Devam eden hizmetler, planlanan projeler ve sahadaki ihtiyaçlar toplantıda kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Belediye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla saha personelinin görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Şimşek, çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmaları da ekiplerle istişare etti.

Sahada görev yapan personelin özverili çalışmalarına teşekkür eden Başkan Şimşek, belediye hizmetlerinin başarısında çalışanların emeğinin büyük pay sahibi olduğunu vurguladı.

Şimşek, 'Şehzadeler'in 67 mahallesine eşit ve kaliteli hizmet ulaştırmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir gayret gösteriyoruz. Sahada görev yapan personelimizin fedakârlığı ve emeği, belediyemizin hizmet anlayışının temelini oluşturuyor. Çalışma şartlarını daha iyi hale getirmek ve hizmet kalitesini artırmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

Şantiye ziyaretlerine Başkan Yardımcıları Mümin Yılmaz ve Mehmet Gökhan Duymuş ile ilgili birim müdürleri de katıldı.