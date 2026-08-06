Milliyetçi Hareket Partisi'nin Manisa'daki ilçe kongreleri Selendi'den başladı. Tek listeyle gidilen kongrede kullanılan 72 oyun tamamını alan Avukat Hafize Gürcan, MHP Selendi İlçe Başkanlığına seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Manisa'daki ilçe kongrelerinin ilkini Selendi'de gerçekleştirdi. Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen kongrede, Avukat Hafize Gürcan MHP Selendi İlçe Başkanlığı görevine seçildi.

Mevcut İlçe Başkanı Mehmet Karabulut'un aday olmadığı kongrede divan başkanlığını MHP Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi Ali Uçak yaptı. Toplam 130 delegenin bulunduğu kongrede 72 delege oy kullandı. Tek listeyle gidilen seçimde kullanılan oyların tamamını alan Hafize Gürcan, MHP Selendi İlçe Başkanı oldu.

Kongreye MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, çevre ilçelerin teşkilat başkanları ile çeşitli siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan Hafize Gürcan, kendisine destek veren tüm delegelere teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde Selendi'ye hizmet etmek için çalışacaklarını söyledi.

Kongrede seçilen MHP Selendi İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: 'Abdullah Karabacak, Ahmet Kaygısız, Alim Yaşar Özer, Çağdaş Fidan, Ebru Sarıdoğan, Fadime Dirik, Ferdi Güneç, Dursun Çekin, Mehmet Aktürk, Müslüm Akkoç, Şaban Arıkan, Telat Akdağ, Yaşar Eroğlu, Yüksel Yılmaz.'

Kongrede belirlenen asil il delegeleri ise şu isimlerden oluştu: 'Hafize Gürcan, Mehmet Karabulut, Nurullah Kasap, Gürsoy Çakır, Çağdaş Fidan, Alim Yaşar Özer, Mehmet Gözelel, Yunus Yılmaz, Adile Tuğçe Akcan, Salim Çıplak, Hüsamettin Çan, Süleyman Akkoyun, Ahmet Kaygısız, Hikmet Çalışkan.