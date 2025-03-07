Üsteğmen Refika Taş: “Cinsiyetim değil, işim Öne Çıkıyor”

Balıkesir’in merkez ilçesi Karesi’nin Jandarma Komutanı Üsteğmen Refika Taş, ilçedeki huzur ve güvenliği sağlamak için görev yapıyor. Her gün, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" ilkesiyle çalışmalarına devam eden Taş, mesleğini bir sevda olarak tanımlıyor. Cinsiyetin bu meslekte öne çıkmadığını vurgulayan Taş, "Bu üniformayı giyince cinsiyetinizden çok işiniz öne çıkmaktadır," diyerek görevine olan bağlılığını gösteriyor. Kadın sürücülere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde karanfil vererek moral veren Taş, kırsal bölgelerde de yaşlıların ve şehit ailelerinin ziyaret edilmesini sağlıyor.

Teğmen Nesibe Şeyma Omuk: “Öğrenciler Jandarma Olma Fikrini Benimsemiş Durumda”

Balıkesir Üniversitesi’ndeki Jandarma Karakolu’nun Komutanı Teğmen Nesibe Şeyma Omuk ise üniversite öğrencilerine yönelik suç öncesi ve sonrası güvenlik hizmeti sunuyor. Özellikle dolandırıcılık olaylarına karşı öğrencileri bilgilendiren Omuk, öğrencilere "Bugün burada ben varım, yarın sizler olacaksınız," diyerek onları jandarma olma konusunda motive ediyor. Öğrencilerin kendisini ve mesleğini sahiplenmesi, Omuk için gurur verici bir deneyim haline gelmiş durumda.

Astsubay Çavuş Fadime Özçay: “Kadınlar ve Çocuklar Daha Kolay İletişim Kurabiliyor”

Aile içi şiddetle mücadele konusunda görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Fadime Özçay, özellikle kırsal mahallelerde şiddet mağduru kadın ve çocuklarla iletişim kuruyor. Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapan Özçay, kadınların ve çocukların karşılarında kadın personele daha rahat ifade verebildiğini belirtiyor. "Şiddet gören kadın, karşısında kadın personel görerek çekinmeden olup biteni anlatabiliyor," diyen Özçay, şiddetin fiziksel, ekonomik ve cinsel boyutlarına dikkat çekiyor.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’ndaki kadın personeller, sadece görevlerini yerine getirmekle kalmayıp, toplumsal güvenliği pekiştiren önemli bir rol oynuyor. Hem suçla mücadelede hem de vatandaşla kurdukları empatik ilişkilerle, bölgenin huzurunu sağlamada aktif bir rol üstleniyorlar.