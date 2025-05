“Terörsüz Türkiye” sürecine güçlü bir destek veren şehit babası Taşdemir, sürecin dikkatle, akılcı ve hassasiyetle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Geçtiğimiz hafta yapılan kongrede, terör örgütü PKK tarafından silahlı mücadeleye son verildiği ve silahların bırakıldığı açıklanmıştı. Bu tarihi gelişme, Türkiye’nin terörle mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilirken, özellikle şehit ailelerinin konuya bakışı kamuoyunda merak konusu oldu. O ailelerden biri de, oğlunun cenaze namazını kendi elleriyle kıldıran İmam İbrahim Taşdemir’in başında bulunduğu Taşdemir Ailesi.

“Anneler Ağlamasın, Babalar Ağlamasın”

Şehit oğlu Ahmet Alp Taşdemir’in ardından sergilediği metanetli duruşla dikkat çeken İmam Taşdemir, silahların susmasını ve barışın tesisini olumlu bir gelişme olarak gördüğünü belirtti. “Biz bu sürecin çok akıllıca, dikkatli ve birçok açıdan izlenerek yürütülmesini arzu ediyoruz. Anneler ağlamasın, babalar ağlamasın, çocuklar yetim kalmasın diye bunu istiyoruz. Artık gün kardeşlik günü, birlik ve beraberlik günüdür” diyen Taşdemir, bu sürecin hassasiyetle yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

“Devletin Kadife Eldiven İçindeki Demir Yumruğu Teyakkuzda Olmalı”

Devletin bu süreçte kararlılıkla ve ferasetle hareket ettiğini ifade eden Taşdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kadife eldiven içindeki demir yumruk” ifadesine atıfta bulunarak şunları söyledi: “O yumruk her daim teyakkuzda olmalı. Bu milletin, bu devletin birliğine, dirliğine kasteden her şer odağına indirilmelidir. Biz, devletimizin yanında duruyoruz. Devlet-i ebed müddet anlayışıyla bu topraklar için, bu bayrak için gerekirse yine can veririz.”

“Evlatlarımızın Kanları Yerde Kalmaz”

Taşdemir, PKK’nın silah bırakmasıyla gündeme gelen "topluma karışma" süreci hakkında da net konuştu. “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” ifadesinin yalnızca bir slogan olmadığını, bu ülkenin kaderi olduğunu belirten Taşdemir, devletin suç işlememiş bireylere bir fırsat sunabileceğini ama bu süreçte dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. “Eğer bu süreçte şehit aileleri incitilirse, bu toplumun vicdanı kanar. Devletin bu konuda adil, dikkatli ve şeffaf olması gerekir. Kimse, evlatlarımızın kanını yok sayamaz. Ahirette herkes hesabını verecek.”

“Safları Sıklaştırma Vakti”

Son olarak tüm Türkiye’ye birlik çağrısı yapan Taşdemir, “Biz iki yerde safları sıklaştırırız: Biri Allah yolunda, vatan uğrunda savaşırken, diğeri namazda Allah’ın huzurunda. Şimdi o safları sıklaştırma zamanı. Gün, yaklaşan tehlikelere karşı kenetlenme günüdür. Her vatandaşın bu süreçte aklıselim ve vakur davranması gerekir. Kardeşliğin, huzurun, güvenin hâkim olduğu bir Türkiye için herkesin sorumluluğu var” diyerek sözlerini noktaladı.

Şehit babası İbrahim Taşdemir, örnek duruşu, metaneti ve samimi açıklamalarıyla hem milletin vicdanına sesleniyor hem de “terörsüz bir Türkiye” idealine güçlü bir destek veriyor.