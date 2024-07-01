Halk Yatırım’dan KAP’a yapılan açıklamada Efor Çay halka arzında adet başına 14,50 TL’den 90 milyon adet hisse satışı gerçekleştiği bildirildi.

Sosyal medyada şirketin değerlemesiyle ilgili yoğun eleştiriler yer almıştı. Sermaye artırımı yoluyla satıştan şirketin kasasına 1,05 milyar TL girdi.

Konu ile ilgili olarak halka arzı gerçekleştiren Gedik Yatırım’dan şu açıklama yapıldı:

“Sayın Paydaşlarımız; Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj San. AŞ’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 26-27-28 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 30,00 TL olarak belirlenmiştir. Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen 35.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Ortak satışı yoluyla halka arzı planlanan 24.000.000 TL nominal değerli payların satışı iptal edilmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 1.050.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi ekteki tabloda yer almaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Halka arz edilen hisselerin yüzde 75’i yurt içi bireysel, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

Halka arza sunulan hisselerin yüzde 54,37’si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 28,78’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 16,86’sı yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

4 TEMMUZ’DA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK

534.481’i yurt içi bireysel yatırımcı olmak üzere toplamda 534.542 kişi ve kurumun talebi karşılandı.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı tahsisat grubundan halka arza katılan yatırımcılar talep ettiği kadar pay alımı yapabildi.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı’dan yeterli talep gelmediği için bu tahsisat grubuna ayrılan paylar Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara pay edildi. Seğmen Gıda, #SEGMN koduyla 4 Temmuz’da Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.