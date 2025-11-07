Kayıt dışı banka hesapları ve şeffaf olmayan muhasebe sistemi

Sayıştay denetçileri, belediyede muhasebeye işlenmeyen banka mevduat hesapları bulunduğunu belirledi. Bu hesapların değerlemeye tabi tutulmadığı ve banka kayıtlarıyla uyumlu olmadığı tespit edildi.

Raporda ayrıca, bazı veznelerde yapılan tahsilatların gerçeğe aykırı biçimde mahsuplaştırıldığı ve belediyenin mali tablolarının bu nedenle yanıltıcı hale geldiği ifade edildi.

Enflasyon düzeltmesi yapılmadı, mali tablolar gerçeği yansıtmıyor

Belediyenin 2023 yılı sonu itibarıyla yapması gereken enflasyon düzeltmesi işlemlerini zamanında yapmadığı, 2024 yılına devrederek dönemsellik ilkesini ihlal ettiği belirtildi. Ayrıca 2024 sonunda bu işlemlerin hiç yapılmaması nedeniyle bilanço ve faaliyet sonuçları tablolarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Başka kurumlar adına yapılan tahakkuklar kayıtlara geçmedi

Sayıştay raporuna göre belediye, kültür varlıklarını koruma katkı payı gibi başka kurumlara ait tahakkuk eden alacakları muhasebe sistemine işlemedi. Bu durumun şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından ciddi sorun oluşturduğu kaydedildi.

Taşınmaz envanteri eksik, değerleme yapılmadı

Belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin kayıt, değerleme ve numaralandırma işlemleri yapılmadı. Bu nedenle belediyenin varlık tablosu ve amortisman kayıtlarının gerçeğe uygun olmadığı ifade edildi.

Doğrudan temin yöntemi suistimal edildi

Rapor, bazı mal ve hizmet alımlarının ihale limitini aşmamak için parçalara bölündüğünü ortaya koydu. Bu yolla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesi suistimal edilerek kamu kaynaklarının etkin kullanılmadığı belirtildi.

Personel gideri yasal sınırı aştı

Sinop Belediyesi’nin 2024 yılı personel gideri 231 milyon 979 bin TL’ye ulaştı. Bu rakam, yasal sınır olan yüzde 30’un üzerine çıkarak yüzde 36,69’a ulaştı.

Raporda ayrıca fazla mesai, izin ve hizmet alımı personel ödemelerinde de ihlaller tespit edildi.

İhalesiz ulaşım hatları: 24 otobüs, 35 dolmuş, 61 taksi

Denetim raporu, belediye sınırları içinde faaliyet gösteren 24 halk otobüsü, 35 dolmuş ve 61 taksi hattının ihalesiz ve süresiz biçimde kullandırıldığını ortaya koydu. Sayıştay, bu hatların yeniden ihale edilmesi ve hukuka uygun sözleşmelerle düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Derneklere taşınmaz tahsisi ve özel işletmelere elektrik ödemesi

Belediyeye ait dört taşınmazın dernek ve kooperatiflere usulsüz tahsis edildiği kaydedildi. Ayrıca Sinop İskelesi çevresindeki özel işletmelerin elektrik faturalarının belediye bütçesinden ödendiği belirlendi. Sayıştay, bu bedellerin faiziyle birlikte tahsil edilmesini istedi.

İhalesiz kiralamalar ve tahliye kararlarının uygulanmaması

Bazı belediye taşınmazlarının encümen kararıyla süresiz olarak kiraya verildiği, kiracılardan teminat alınmadığı ve tahliye kararlarının uygulanmadığı tespit edildi. Sayıştay, kiralamaların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yeniden yapılması gerektiğini vurguladı.

İç kontrol sistemi yok

Sayıştay raporunda en dikkat çekici uyarı, iç kontrol sisteminin bulunmaması oldu. “Belediyenin hata, hile ve usulsüzlükleri önleme kapasitesi çok düşük. İç kontrol ve ön mali kontrol mekanizmaları işletilmemektedir” ifadelerine yer verildi.