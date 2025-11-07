371 hakemin bahis hesabı bulundu

Soruşturma, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 27 Ekim 2025 tarihinde yaptığı açıklamayla başladı. Hacıosmanoğlu’nun, “371 hakemin bahis hesabı bulundu, 152’si aktif olarak bahis oynuyor” ifadelerinin ihbar olarak değerlendirilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Hakemlere ve kulüp yöneticilerine gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında, futbol müsabakalarında görev yapan bazı hakemlerin “bahis oynama” faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Hakemlerin, kamu görevlisi statüsünde olmaları nedeniyle bu eylemlerinin “görevi kötüye kullanma” ve “müsabaka sonucunu etkileme” suçlarına girebileceği değerlendirildi.

Bu kapsamda 17 hakem hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulundukları iddiasıyla Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşaspor eski Dernek Başkanı Fatih Saraç ve bir takımın eski sahibi T.C. hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

12 şehirde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Murat Özkaya ve Fatih Saraç’ın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. İki şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Öte yandan, sosyal medyada kaynağı belirsiz ve manipülatif içerikler paylaşarak kamuoyunu yanıltıcı bilgi yaydığı tespit edilen U.E. adlı kişi hakkında da “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma genişliyor

Savcılığın talimatıyla başlatılan operasyonun, Türk futbolunda uzun süredir konuşulan “bahis skandalı” iddialarını aydınlatmaya yönelik önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, gözaltına alınan isimlerin ifadelerinin ardından yeni gözaltı ve tutuklama kararlarının da gündeme gelebileceği belirtiliyor.