Başkan Görgün, ihracattaki bu güçlü yükselişte ürün gamının yüksek teknolojiye kaymasının etkili olduğunu vurguladı. Görgün, “İhracat yapan şirket sayımız her geçen gün artarken, ürün kompozisyonumuz da yüksek teknoloji ürünler lehine gelişiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye savunma sanayiinin küresel ölçekteki etkinliğinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Görgün, SSB’nin yürüttüğü kararlı uluslararası iş birliği faaliyetlerinin şirketlerin yalnızca belli bölgelere değil, dünyanın dört bir yanına ihracat yapmasını sağladığını belirtti.

Görgün, açıklamasında şunları kaydetti:

“Önümüzdeki dönemde; büyük ölçekli firmalarımızı ve KOBİ'lerimizi kucaklayan, ihracatı tüm sektör için sürdürülebilirlik göstergesi haline getiren uluslararası faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemizin toplam ihracatının yüzde 3’ünden fazlasını gerçekleştiren tüm savunma sanayii ailemizi gönülden kutluyorum.”

Türkiye savunma ve havacılık sektörünün ihracat başarısı, sadece ekonomik değil, aynı zamanda teknolojik bağımsızlık açısından da kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.