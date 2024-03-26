Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail’in Gazze’de ayrım gözetmeksizin, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, mülteci kamplarını ve sivilleri hedef alan şiddet eylemleri devam etmektedir. Filistin’in her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyet icra etmesi veya bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir.

Bu çerçevede Savunma Sanayii Başkanlığı’nın, İsrail ile savunma sanayii alanında iş birliği kapsamında hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.