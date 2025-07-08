TIR sürücüleri ve lojistik sektörü temsilcileri, uluslararası taşımacılık kurallarının açıkça ihlal edildiğini belirterek Türkiye’deki yetkililere çağrıda bulundu. Bölgedeki 230’a yakın gümrük firması ve lojistik çalışanı, Gürcistan kaynaklı bu uygulamalar nedeniyle iş yapamaz hale geldi.

Basın açıklamasını okuyan lojistik yöneticisi ve gümrükleme firması sahibi Ferdi Gümüşkaya, Gürcistan’ın Türk taşıma firmalarına büyük ekonomik zarar verdiğini vurguladı. Gümüşkaya, Türk teminatlarının geçersiz sayılması nedeniyle firmaların aracı şirketler üzerinden taşıma yapmak zorunda kaldığını, bu durumun maliyetleri artırarak sektörü çıkmaza sürüklediğini söyledi.

TIR sürücüleri ise haksız rekabete dikkat çekti: “Yabancı plakalı araçlar Türkiye’ye yük getiriyor ancak dönüşte çok düşük fiyatlarla taşıma yaparak pazarımızı daraltıyor. Türk taşımacılar iş bulmakta zorlanıyor, birçok firma iflasın eşiğine geliyor.”

Krizin sadece Sarp Sınır Kapısı ile sınırlı kalmadığı, yaklaşık 500 Türk TIR’ının Gürcistan ile Azerbaycan arasındaki Kırmızı Köprü Sınır Kapısı’nda 10 gündür bekletildiği bildirildi. Sürücüler, uluslararası transit sistemine aykırı bu uygulamaların sona ermesini ve mağduriyetlerinin acilen giderilmesini talep etti.

Sektör temsilcileri, Türkiye’nin yetkili kurumlarını sürece aktif olarak müdahil olmaya ve Türk taşımacılarının haklarını korumaya çağırıyor.