İsim değişikliği ve kurumsal dönüşümü Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen özel etkinlikle duyuran şirket, artık intermodal dışında lojistiğin her alanında entegre hizmet veren bir yapı olarak faaliyet gösterecek. Talay Logistics CEO’su Onur Talay, yenilenmiş markalarıyla daha büyük hedeflere ilerleyeceklerini söyledi.

Türkiye’nin intermodal odaklı kurulan ilk şirketi Sarp Intermodal, 10. yıl dönümünde Talay Logistics’e dönüştü. Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok noktasına gerçekleştirdiği intermodal taşımalarla ve büyüme ve ihracat rakamlarıyla adından söz ettiren şirket, artık faaliyetlerini Talay Logistics adı altında sürdürecek.

Dönüşüm sürecini tamamlayan Talay Logistics, marka değişikliğini Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirilen özel etkinlikte tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek kutladı.

Yosi Mizrahi’nin sunuculuğunu yaptığı gecede, Profesyonel Rehber Saffet Emre Tonguç ‘İstanbul’ temalı bir anlatım gerçekleştirdi. Kenan Doğulu’nun sahne aldığı etkinliğe iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda ünlü de katıldı. Davetliler, etkinlikte Kenan Doğulu’nun dillerden düşmeyen şarkılarıyla eğlendi.

“Uçtan Uca Hizmet Veren Bir Şirkete Dönüştük”

Etkinlikte davetlilere hitap eden Talay Logistics CEO’su Onur Talay, “Biz 10 yıl önce Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek odağına intermodal taşımacılığı alan ve bu taşıma modunu gerçekleştirmek üzere kurulan ilk şirketiz. Sarp Intermodal olarak attığımız adımlarla, yaptığımız yatırımlarla artık intermodal taşımaların dışında deniz yolu, hava yolu, kara yolu, kontrat lojistiği, gümrük hizmetleri gibi alanlarda da kendini fazlasıyla ispat etmiş, uçtan uca hizmet veren bir lojistik şirketi olduk.” diye konuştu.

Talay, dönüşümle birlikte lojistik alanında faaliyet gösteren tüm şirketlerinin tek çatı altında toplandığına dikkati çeken Talay, “Değişimi ve gelişimi her zaman merkezinde tutan bir şirket olarak bugün itibarıyla bir dönüşümü de gerçekleştiriyoruz. Yenilenmiş markamızla birlikte, daha büyük hedeflere doğru ilerleyeceğiz.” dedi.

Müşterilerine sundukları hizmetleri daha da geliştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Talay, “Teknolojiyi daha etkin bir şekilde kullanmak ve işimizi her zamankinden daha sürdürülebilir bir şekilde yapmak için daha fazla çaba harcayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

“10 yıl sonunda yaklaşık bin kişilik bir ekip olduk”

Talay, 10 yıl önce başlayan yolculuklarının, bugün yaklaşık bin kişilik büyük bir şirkete dönüştüğünü dile getirdi. Geçen 10 yıl içinde yaptıkları yatırımlarla binlerce araç ve ekipmana ulaştıklarına dikkati çeken Talay, ulusal ve uluslararası binlerce markanın lojistik partneri olduklarını, on binlerce ithalat ve ihracat taşıması gerçekleştirdiklerini anlattı.

Talay, Türkiye’nin ilk yüzde 100 elektrikli çekici yatırımını yaptıklarını, yeşil lojistik uygulamalarına her zaman büyük önem verdiklerini, büyüme ve ihracat rakamlarıyla son 3 yıldır sektörün öncüleri arasında yer aldıklarını da sözlerine ekledi.