Sarıgöl Ovası’nda başta Sultaniye olmak üzere toplam 9 çeşit sofralık üzümün üretimi yapılırken, üzümler hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiliyor. Üzüm üreticileri, hasatla birlikte hummalı bir çalışma başlatırken, örtü altı üzümler için ilaçlama çalışmalarını da aksatmıyor. Bu sayede bazı yıllarda hasat Ocak ayının ilk haftasına kadar uzayabiliyor. Hasat süreci boyunca tarım işçileri de günlük kazanç sağlıyor. Üzümler, bazı üreticiler tarafından yaş olarak piyasaya sunulurken, bazıları ise serilerek kurutmalık olarak değerlendiriliyor. Son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte bağların kısmen sulandığını belirten üreticiler, yeraltı sularının bu yıl çok derinlerden çıktığını ve barajlardaki su seviyesinin düşük olmasından dolayı endişeli olduklarını ifade etti.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl Ovası’nda biz 'üzüm bitti' demeden üzüm bitmez. Başta Sultaniye olmak üzere toplam dokuz çeşit sofralık üzümümüz var" dedi.