İran resmi ajansının aktardığına göre, 263 milletvekilinin katıldığı oylamada 108 “hayır”, 3 ise “çekimser” oy kullanıldı. Kabul edilen yasa ile mevcut 10 bin riyal, 1 Yeni Riyal’e eşit olacak. “Kıran” ise yeni para biriminin alt birimi olarak işlem görecek.

Üç yıllık geçiş süreci

Yasa kapsamında eski ve yeni banknotların aynı anda dolaşımda olacağı bir geçiş dönemi öngörülüyor. En fazla üç yıl sürecek bu süreçte mevcut riyal kademeli olarak tedavülden kaldırılacak. Ardından tüm sözleşme ve borç işlemleri yalnızca Yeni Riyal veya Kıran üzerinden yapılacak. Döviz kurları da İran Merkez Bankası tarafından Yeni Riyal baz alınarak belirlenecek.

“Ulusal paranın itibarını artıracağız”

Meclis Ekonomi Komisyonu Başkanı Şemseddin Hüseyni, yeni düzenlemenin para sisteminde sadeleşmeyi amaçladığını belirtti. Hüseyni, “Bu adım günlük işlemleri kolaylaştıracak, yüksek değerli banknot ihtiyacını azaltacak, muhasebe sistemindeki karmaşayı ortadan kaldıracak. Aynı zamanda ulusal paramızın itibarını güçlendirecek” dedi.

2020’de ertelenmişti

İran’da para biriminde sıfırların silinmesi tartışması yeni değil. 2020’de hazırlanan benzer bir tasarıda, “Tümen”in ana para birimi olması öngörülmüş ancak Anayasayı Koruyucular Konseyi, tasarıdaki bazı maddeleri muğlak bulduğu için onay vermemişti. Bu nedenle reforma ilişkin süreç yıllarca beklemede kalmıştı.