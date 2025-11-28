Kartlı Ödeme Tutarı 2,21 Trilyon TL’ye Ulaştı

Ekim ayında Türkiye genelinde toplam 2,21 trilyon TL tutarında 1,8 milyar kartlı ödeme işlemi gerçekleştirildi. Bu ödemelerin büyük bir kısmı kredi ve banka kartları üzerinden yapılırken, temassız ödeme oranı dikkat çekti. Özellikle mağaza içi ödemelerde her 5 işlemden 4’ü temassız gerçekleşti.

Kart Sayılarında Artış Sürüyor

BKM verilerine göre Türkiye’de Ekim 2025 itibarıyla kredi kartı sayısı 140,4 milyon, banka kartı sayısı 215,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 107,2 milyon adet olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla kredi kartı sayısı yüzde 10, banka kartı sayısı yüzde 12 artarken, ön ödemeli kart sayısında yüzde 2’lik bir düşüş gözlendi. Toplam kart sayısı ise 463,2 milyon adetle yıllık bazda yüzde 8 artış gösterdi.

Kartlı Ödemelerde Büyüme Sürüyor

Kartlı ödeme tutarları da önemli oranda yükseldi. Ekim ayında kredi kartı ile yapılan ödemeler 1.873,1 milyar TL, banka kartı ile yapılan ödemeler 313,7 milyar TL ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler 23,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 49 artış gösterdi.

İşlem adedi açısından da kredi kartları 1.026,6 milyon işlem ile öne çıkarken, banka kartları 714,1 milyon, ön ödemeli kartlar ise 58,8 milyon işlem yaptı. Toplam kartlı ödeme adedi geçen yıla göre yüzde 11 artışla 1,8 milyar oldu.

İnternetten Kartlı Ödemelerde Hızlı Artış

İnternetten yapılan kartlı ödemeler ise 653,7 milyar TL’ye yükseldi ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 büyüme kaydetti. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam ödemeler içindeki payı yüzde 29 olarak gerçekleşti. İşlem adedi ise 239,5 milyon ile yıllık bazda yüzde 1 arttı.

Temassız Ödemeler Popülerliğini Koruyor

Temassız ödemeler Ekim 2025’te 1.208,4 milyon adet ile yıllık bazda yüzde 12 artarken, temassız ödeme tutarı yüzde 54 yükselişle 728,1 milyar TL oldu. Bu artış, temassız ödemelerin mağaza içi ödemelerdeki payının yüzde 81 olarak devam etmesini sağladı.

Uzmanlar Değerlendiriyor

BKM verileri, Türkiye’de dijital ve temassız ödemelerin hızla yayıldığını, tüketici davranışlarının internet ve temassız ödeme yönünde şekillendiğini gösteriyor. Özellikle pandemi sonrası temassız ödemelere olan talep, 2025’in son çeyreğinde de yüksek seviyelerde seyrediyor.