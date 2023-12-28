Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahis, at yarışları ile diğer şans oyunlarından alınan vergilerde değişiklik yapıldı.

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 6 ncı Maddesi'nin Dördüncü Fıkrasındaki Oranların Yeniden Belirlenmesine İlişkin karar Resmii Gazete'de yayımlandı.

Konuya ilişkin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı karara göre, söz konusu vergi oranları; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi.

Karar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.