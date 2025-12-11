Altınordu Mesleki Eğitim Merkezi 10. sınıf öğrencisi olan genç çırak, sanayide tek kadın çalışan olmasıyla dikkat çekiyor.

Çocukluk hayalinin peşinden gitti

Küçük yaşlardan bu yana araçlara ilgi duyan Dilem Selis, bir dönem tır ve uzun yol otobüsü şoförlüğü hayali kursa da zamanla mekanik alanında kendini daha iyi ifade edebileceğini fark etti. Yaklaşık iki yıldır farklı atölyelerde çıraklık yapan Selis, şu anda bir oto bakım servisinde çalışarak mesleğin tüm inceliklerini öğreniyor.

“Buraya ait olduğumu düşünüyorum”

İşini severek yaptığını vurgulayan Selis, sanayide kendini güçlü hissettiğini belirterek şunları söyledi:

“2 senedir bu işi yapıyorum. Kendi isteğimle girdim. Küçük yaşlardan beri araçların içinde büyüdüm ve sevdiğim işi yapmak istedim. Buranın bana ait olduğunu düşünüyorum. Yağ ve balata bakımı yapıyorum, motor ve şanzıman sökmede yardımcı oluyorum. İnce işler dışında ne verirlerse yaparım.”

“Hayalim sanayide kendi iş yerime sahip olmak”

Üç büyük hayalinden birinin kendi atölyesini kurmak olduğunu söyleyen Dilem Selis, mesleği en ince detayına kadar öğrenmek istediğini dile getirerek:

“Tır ve otobüs şoförlüğünün çok bana göre olmadığını düşündüm ve bu alana yöneldim. Önceliğim mesleğimi en doğru şekilde öğrenmek. İleride kendi iş yerimi açmayı düşünüyorum. Ustalarımdan çok memnunum, burada eksiklerimi kapattım. Herkes sevdiği işi yapmalı, o zaman daha başarılı olur.” ifadelerini kullandı.

Ustalarından tam destek: “Atölyeye düzen getirdi”

Atölye sahibi Sabahattin Şeyhoğlu, Dilem’in çalışma disiplininin tüm ekibi etkilediğini belirterek:

“Daha önce böyle bir çalışanımız olmadı, sanayide de bir ilk. Çok istekli, zaten istek olmadan bu iş olmaz. Geldikten sonra atölyemize düzen geldi. İstediği sürece birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Burada yetişip kendi atölyesini açarsa gurur duyarım.” dedi.

“Sanayide çırak bulmak zor ama Dilem çok azimli”

Motor mekanik ustası Ali Karataş ise sanayide çırak bulmanın giderek zorlaştığını ancak Dilem’in motivasyonunun örnek olduğunu ifade ederek:

“Dilem ustayı bizimle çalışmaya ikna ettik. Elimizden geldiğince destek oluyoruz. Çok istekli, ilerleyen dönemlerde çok iyi yerlere gelecektir. Prensesler masallarda, efsaneler sanayide olur.” sözleriyle genç çırağın başarısını övdü.